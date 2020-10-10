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Стали известны детали первого за 134 дня разговора Светланы и Сергея Тихановских, которые созвонились с позволения властей

10.10.2020 20:41 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 10 октября, власти Беларуси разрешили арестованному блогеру Сергею Тихановскому позвонить своей жене Светлане – это произошло на фоне переговоров Александра Лукашенко с лидерами протеста.

Светлана услышала Сергея впервые за 134 дня с момента его задержания 29 мая. Пресс-служба Тихановской привела подробности беседы Тихановской с ее мужем:

Сергей: Узнала? Муж звонит.
Светлана: Привет, любимый.

<…>

Сергей: Ты как?
Светлана: Хорошо. А ты? 
Сергей: Не так хорошо. Как дети? Что им сказали?
Светлана: Папа в командировке. <…> Агния каждый вечер спрашивает: «Когда приедет мой папа?» Плачет. Корней тоже ее успокаивает, что папа скоро будет, всё хорошо. Пока еще кормим сказками, где ты и что ты.

Делаем всё возможное, чтобы скорее вы все вышли. Не знаю, как долго это может продлиться. Но надеемся, что очень скоро. Делаем все необходимое по изменению ситуации в республике. Я держусь только благодаря беларусам. Знаю, что отступать мы не можем и никогда этого не сделаем, пока вы все не будете освобождены.
Сергей: Как там? Макрона видел и Меркель.
Светлана: Хорошие люди. Поддерживают нас. Не признают легитимность одного человека. Верят в нашу победу, потому что наше дело правое.
Сергей: Это хорошо.

<…>

Сергей: Я думаю, что нормально все будет.
Светлана: Я тоже так думаю. Может быть, тебя уже где-то встречать?
Сергей: Нет. (пауза) Ну, надо как-то жестче быть.
Светлана: Жестче? Я переживаю просто за всех, кто в тюрьме находится – чтобы на вас это всех не отразилось. Но значит будем жестче.

<…>

Светлана: Конечно, это все необычно и для Беларуси, и для зарубежных стран. Все беларусами восхищаются. Но все верят в нас. И все беларусы в себя поверили. Сейчас нет одного лидера, который управляет всем, что происходит. У нас дворы организуются в группы, районы собираются – люди сами себе лидеры. Децентрализация протеста. Нет такого, чтоб одного лидера забрать – и всё. Конечно, люди боятся, но борются сами с собой и выходят. Точно никто не остановится. Следующее, что должно случиться, – это переговоры с властью.
Сергей: Думаешь, будет?
Светлана: Они никуда не денутся. Я думаю, что будут.
Сергей: То, что ты ездишь встречаешься, – это хорошо. По телевизору тебя вижу. Показывают тут каждый день. <…> Вчера сказали, что тебе 15 тысяч дали.
Светлана: Ну, плюс еще 900 тысяч [долларов] за диваном.
Сергей смеется.

<…>

Светлана: Ты там спортом не занимаешься?
Сергей: Нет.
Светлана: Книжек прочитал больше, чем за всю жизнь?
Сергей: Ну, да.

<…>

Сергей: Ну, всё тогда, обнимаю, целую.
Светлана: Мы тебя любим, Серёжа. Держись. Скоро всё закончится.

 
 
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Сегодня, 10 октября, власти Беларуси разрешили арестованному блогеру Сергею Тихановскому позвонить своей жене Светлане – это произошло на фоне переговоров...
 
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