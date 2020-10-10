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Стали известны детали первого за 134 дня разговора Светланы и Сергея Тихановских, которые созвонились с позволения властей
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 10 октября, власти Беларуси разрешили арестованному блогеру Сергею Тихановскому позвонить своей жене Светлане – это произошло на фоне
Светлана услышала Сергея впервые за 134 дня с момента его задержания 29 мая. Пресс-служба Тихановской привела подробности беседы Тихановской с ее мужем:
Сергей: Узнала? Муж звонит.
<…>
Сергей: Ты как?
Делаем всё возможное, чтобы скорее вы все вышли. Не знаю, как долго это может продлиться. Но надеемся, что очень скоро. Делаем все необходимое по изменению ситуации в республике. Я держусь только благодаря беларусам. Знаю, что отступать мы не можем и никогда этого не сделаем, пока вы все не будете освобождены.
<…>
Сергей: Я думаю, что нормально все будет.
<…>
Светлана: Конечно, это все необычно и для Беларуси, и для зарубежных стран. Все беларусами восхищаются. Но все верят в нас. И все беларусы в себя поверили. Сейчас нет одного лидера, который управляет всем, что происходит. У нас дворы организуются в группы, районы собираются – люди сами себе лидеры. Децентрализация протеста. Нет такого, чтоб одного лидера забрать – и всё. Конечно, люди боятся, но борются сами с собой и выходят. Точно никто не остановится. Следующее, что должно случиться, – это переговоры с властью.
<…>
Светлана: Ты там спортом не занимаешься?
<…>
Сергей: Ну, всё тогда, обнимаю, целую.
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Стали известны детали первого за 134 дня разговора Светланы и Сергея Тихановских, которые созвонились с позволения властей
Сегодня, 10 октября, власти Беларуси разрешили арестованному блогеру Сергею Тихановскому позвонить своей жене Светлане – это произошло на фоне переговоров...
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