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Стало известно, о чем говорили между собой Сергей и Светлана Тихановские

10.10.2020 21:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Находящемуся с конца мая под стражей видеоблогеру Сергею Тихановскому 10 октября предоставили возможность позвонить супруге, экс-кандидату в президенты Светлане Тихановской, которая вынужденно находится за рубежом.

Стало известно, о чем говорили между собой Сергей и Светлана Тихановские

Телеграм-канал Тихановской приводит выдержки из разговора. Вначале супруги побеседовали о семейных делах и реакции детей на длительное отсутствие отца. Блогер признался, что у него дела идут «не так хорошо».

«Делаем всё возможное, чтобы скорее вы все вышли. Не знаю, как долго это может продлиться. Но надеемся, что очень скоро. Делаем все необходимое по изменению ситуации в республике. Я держусь только благодаря белорусам. Знаю, что отступать мы не можем и никогда этого не сделаем, пока вы все не будете освобождены», — сказала Тихановская.

Затем супруги обсудили ее встречи с президентом Франции и канцлером Германии. «Хорошие люди. Поддерживают нас. Не признают легитимность одного человека. Верят в нашу победу, потому что наше дело правое», — отметила Светлана Тихановская.

Сергей Тихановский призвал «как-то жестче быть». Супруга согласилась: «Жестче? Я переживаю просто за всех, кто в тюрьме находится — чтобы на вас это всех не отразилось. Но, значит, будем жестче».

Она рассказала мужу о протестах и их децентрализованности. «Следующее, что должно случиться, — это переговоры с властью», — заявила Тихановская и выразила уверенность, что переговоры состоятся: «Они никуда не денутся».

Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей за выдвижение супруги кандидатом в президенты. Это произошло после инцидента с участием милиционеров, один из которых упал. МВД заявило о возбуждении уголовного дела по факту насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел.

Организация «Международная амнистия» признала Тихановского узником совести.

Телефонный разговор Тихановский состоялся в день встречи Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ, в том числе Виктором Бабарико. Речь шла, в частности, о конституционной реформе. К вечеру начали распространяться слухи, что экс-банкира могут выпустить на свободу, сообщает БелаПАН.

 
Теги: Гродно
 
 
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Находящемуся с конца мая под стражей видеоблогеру Сергею Тихановскому 10 октября предоставили возможность позвонить супруге, экс-кандида
 
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