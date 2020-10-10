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Задержана член Координационного совета Светлана Гатальская

10.10.2020 21:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержана член основного состава Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса и соосновательница движения «Маршируй, детка» Светлана Гатальская, сообщает КС в своем телеграм-канале.

Задержана член Координационного совета Светлана Гатальская

Подробностей пока нет, известно только, что Гатальскую задержали не на марше женщин, отмечает БелаПАН.

Координационный совет также сообщает, что после 20 суток административного ареста из изолятора в Жодино освобожден член основного состава КС Олег Моисеев.

«Под стражей находятся еще пять членов основного состава КС. Координационный совет призывает к немедленному освобождению всех политзаключенных», — говорится в сообщении.

 
 
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Задержана член основного состава Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса и соосновательница движения «Маршируй, детка» Светлана...
 
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