Задержана член Координационного совета Светлана Гатальская

Задержана член основного состава Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса и соосновательница движения «Маршируй, детка» Светлана Гатальская, сообщает КС в своем телеграм-канале.





Подробностей пока нет, известно только, что Гатальскую задержали не на марше женщин, отмечает БелаПАН.

Координационный совет также сообщает, что после 20 суток административного ареста из изолятора в Жодино освобожден член основного состава КС Олег Моисеев.

«Под стражей находятся еще пять членов основного состава КС. Координационный совет призывает к немедленному освобождению всех политзаключенных», — говорится в сообщении.