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Задержана член Координационного совета Светлана Гатальская
Источник материала: Навiны
Задержана член основного состава Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса и соосновательница движения «Маршируй, детка» Светлана Гатальская, сообщает КС в своем телеграм-канале.
Подробностей пока нет, известно только, что Гатальскую задержали не на марше женщин, отмечает БелаПАН.
Координационный совет также сообщает, что после 20 суток административного ареста из изолятора в Жодино освобожден член основного состава КС Олег Моисеев.
«Под стражей находятся еще пять членов основного состава КС. Координационный совет призывает к немедленному освобождению всех политзаключенных», — говорится в сообщении.
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Задержана член основного состава Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса и соосновательница движения «Маршируй, детка» Светлана...
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