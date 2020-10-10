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Светлана Тихановская: Диалог в тюремной камере не ведется

10.10.2020 21:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Своей встречей с арестованными оппозиционерами Александр Лукашенко признал существование политзаключенных, «которых он раньше называл уголовниками», заявила бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская. Ее слова опубликовал Telegram-канал ее пресс-службы.

Ранее в субботу Лукашенко приехал в СИЗО и встретился с представителями оппозиции, которые были арестованы. В частности, там присутствовал бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, его сын Эдуард, политтехнолог Виталий Шкляров, член президиума координационного совета Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский, адвокат Илья Салей, директор PandaDoc Дмитрий Рабцевич, сменивший Бабарико на посту председателя правления Белгазпромбанка Кирилл Бадей и другие.

«Сегодняшние события — это результат нашего с вами давления. Этой встречей Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл уголовниками. И если он хотел показать готовность к диалогу, то должен освободить политзаключенных немедленно», — прокомментировала встречу Тихановская.

Она подчеркнула, что диалог в тюремной камере «не ведется» и предположила, что глава государства говорит о конституционной реформе «только чтобы ослабить наш протест».

«Мы продолжим жестко стоять на своем и мирно добиваться новых выборов», — пообещала она.
 
 
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Своей встречей с арестованными оппозиционерами Александр Лукашенко признал существование политзаключенных, «которых он раньше называл уголовниками», заявила...
 
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