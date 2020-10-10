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Фотофакт. В Штутгарте прошел марш солидарности с участниками протестов в Беларуси
Источник материала: Навiны
Белорусы, живущие в германской земле Баден-Вюртемберг, провели акцию солидарности с участниками протестов против фальсификации выборов и насилия на родине.
В субботу, 10 октября, они прошли маршем по центральным улицам Штутгарта, скандируя "Жыве Беларусь!". В руках участники акции несли транспаранты "Беларусь без Лукашенко", "Свободные выборы в Беларуси!" и другие.
Фото: белорусская диаспора Штутгарта.
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Белорусы, живущие в германской земле Баден-Вюртемберг, провели акцию солидарности с участниками протестов против фальсификации выборов и насилия на родине.
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