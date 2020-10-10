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Валерий Цепкало: Лукашенко может попытаться просто замылить тему

10.10.2020 22:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Встреча Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ свидетельствует о том, что массовые акции протеста «дали свой результат». Такое мнение высказал бывший претендент на пост президента Валерий Цепкало в видеообращении к гражданам.

Валерий Цепкало: Лукашенко может попытаться просто замылить тему

«Лукашенко впервые пошел на то, чтобы заговорить с гражданским обществом. Пусть и с тем обществом, которое не может высказать ему откровенно всё, что оно о нем думает, потому что они от него зависимые, они все-таки находятся в тюрьме», — сказал Цепкало.

По его мнению, Лукашенко сделал такой шаг вынужденно, так как все международное сообщество перестало воспринимать его как представителя своего народа.

«Он видит и то, что даже в России полностью замолчали в отношении событий, которые происходят в Республике Беларусь. То есть таким образом происходит разворот и российского общественного мнения. Лукашенко действительно остался фактически один на один с белорусским народом, который его больше не принимает… И он решил начать диалог в такой несколько извращенной форме, говоря с политическими заключенными, говоря с людьми, которые от него пока еще зависимы», — отметил политик.

В то же время, по словам Цепкало, если бы Лукашенко действительно хотел вести диалог с обществом, он должен был прийти в СИЗО и выпустить на свободу политзаключенных, объявить свободные выборы и общенациональный диалог, в рамках которого все кандидаты в президенты могли бы изложить свое видение развития страны.

«Главное не останавливаться, не думать, что нами сегодня достигнут определенный успех. Именно массовые акции привели к тому, что пусть и в такой форме, но начался все-таки диалог. Главное не сбрасывать со счетов тот факт, что Лукашенко может попытаться просто тему замылить, заиграть, он может просто захотеть сбить протестные настроения разговорами о конституционной реформе», — сказал Цепкало, сообщает БелаПАН.

 
 
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Встреча Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ свидетельствует о том, что массовые акции протест
 
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