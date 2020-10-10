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Атмосферная суббота во дворах: Аракелян в Сухарево, РСП на Гурского, Света Бень в Масюковщине

11.10.2020 06:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жизнь минских дворов, пожалуй, еще никогда не была такой насыщенной, как последние два месяца. Павел Аракелян выступает в Сухарево, РСП — на Гурского, Светлана Бень — в Масюковщине, Белорусский свободный театр — во дворе на Независимости, — это обычная суббота в Минске. Собрали пользовательское видео с творческих вечеринок, чтобы вы могли оценить атмосферу.


Соседский вечер в Осмоловке. Фото: читатель TUT.BY

День двора отмечали жители дома на проспекте Независимости, 18. Соседи пили чай, ели сладости, а еще смотрели выступление Белорусского свободного театра. Актеры показывали сценки из cпектакля «Истории Хармса».

Музыкант, саксофонист Павел Аракелян уже традиционно приходит в минские дворы. В субботу 10 октября он выступил в Сухарево.

Перед жителями улицы Розы Люксембург в Минске выступил фокусник, еще здесь проводили уроки танцев.

Возле кинотеатра «Ракета» в районе Велозавод можно было окунуться в детство — здесь показывали диафильмы. Сказки оживали благодаря озвучке, в том числе музыкальной. «Было очень душевно», — писали потом соседи в местном телеграм-чате.

А вот какая атмосфера была на улице Восточной в Минске.

В Осмоловке весь вечер выступали музыканты. Сначала — Игорь Ворошкевич из «Крамы», потом — группа «Дом связи». Вот небольшой фрагмент теплого осеннего вечера.

А это — «Разбітае сэрца пацана», артисты выступили на улице Гурского.

В Тростенце учились танцевать под музыку Средневековья.

Жители Красного бора тоже собрались на концерт и танцы.

А в Масюковщине выступала Светлана Бень — солистка группы «Серебряная свадьба».

 
Теги: Минск
 
 
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Павел Аракелян выступает в Сухарево, РСП - на Гурского, Светлана Бень - в Масюковщине, Белорусский свободный театр - во дворе на Независимости, - это обычная суббота в...
 
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