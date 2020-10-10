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Умер депутат Верховного совета Валерий Щукин
Источник материала: Навiны
10 октября в возрасте 78 лет после тяжелой болезни скончался известный активист белорусской оппозиции Валерий Щукин, сообщает БелаПАН.
Валерий Щукин — морской офицер (отслужил на флоте 27 лет), депутат Верховного совета 13-го созыва, правозащитник, работал в газете «Народная Воля».
Постоянно участвовал в акциях протеста, неоднократно подвергался избиениям, отличался бескомпромиссным характером.
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10 октября в возрасте 78 лет после тяжелой болезни скончался известный активист белорусской оппозиции Валерий Щукин, сообщает БелаПАН.
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