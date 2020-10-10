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«Диалог» с Бабарико в тюрьме КГБ. Обстоятельства прижали Лукашенко
Источник материала: Навiны
Да, как бы ни бравировал Александр Лукашенко, а суровые обстоятельства его прижали. Это бесспорный вывод по факту его сенсационной
10 октября Лукашенко, который ранее награждал своих оппонентов самыми
В частности, кроме Бабарико-старшего там присутствовали его сын и бывший руководитель его избирательной кампании Эдуард Бабарико, члены президиума Координационного совета Лилия Власова, Максим Знак, политтехнолог Виталий Шкляров.
«Цель президента — услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне», —
На коротком (всего 37 секунд) видео, помещенном там же позже, Лукашенко отмечает, что «страна живет под лозунгом “Даешь диалог!”» и что «на проблему (надо понимать, конституционной реформы и вообще перемен в стране. — А.К.) надо смотреть шире».
«Фактически власть признала наличие политической альтернативы»
Этот визит в СИЗО КГБ вызвал в политизированном сегменте соцсетей волну возмущенных и язвительных комментариев, вплоть до ядовитых шуточек, что кое-кто уже камеру себе присматривает.
«Вот именно так выглядит политический круглый стол в представлении Александра Лукашенко. Все высказали свои мнения, и по камерам», —
«Это сигнал к уступкам протестующему народу, к некоему компромиссу», — так в комментарии для Naviny.by расценил неожиданный ход Лукашенко эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич. Он не верит, что это будут реальные уступки и реальные переговоры с политическими оппонентами — «скорее, речь идет об имитации».
«Но даже сам факт имитации знаменателен, потому что ранее Лукашенко занимал непреклонную позицию: никаких переговоров», — подчеркивает аналитик.
Директор Института политических исследований «Политическая сфера» доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии для Naviny.by заявил, что произошло «в значительной степени историческое событие».
«С символической точки зрения произошло то, чего никогда у нас не было. Фактически власть признала наличие политической альтернативы, без которой она не может сделать объявленную политическую реформу», — считает собеседник.
По его мнению, за этим шагом может стоять игра, с которой связаны и Россия, и Запад. Также Лукашенко, видимо, учитывает внутрисистемные процессы, настроения номенклатуры, дезорганизацию внутри госаппарата, состояние экономики, отметил политолог.
«Это знак, что, несмотря на репрессии, власть не может игнорировать, исключить из политических процессов — хотя бы консультаций по поводу
Что за прилив плюрализма и гуманизма?
Стоит добавить, что власти подали в этот же день и еще один знак, разрешив политзаключенному Сергею Тихановскому впервые за четыре месяца
По большому счету, вся нынешняя политическая заварушка в Беларуси — как раз из-за того, что сторонники Тихановской взбунтовались против нагло сфальсифицированных, по их мнению, выборов. Власти же до сих пор пытались представить протесты как деструктивные действия неких отбросов общества — уголовников, наркоманов, проституток и прочей подобной публики, к тому же науськиваемой
Ранее Лукашенко смешал с грязью идею того же Бабарико создать новую Конституцию, взяв за основу ее вариант 1994 года — с разделением властей и лимитом в два президентских срока для одного человека. А теперь вот, как видим, вождь вдруг снизошел до беседы за одним столом с арестованным оппонентом, на которого не жалел уничтожающих эпитетов.
Наконец, лишь днем ранее, 9 октября, в пространном спиче на совещании Лукашенко пытался
Зная по долгому горькому опыту, что плюрализмом и гуманизмом система Лукашенко никогда не блистала, остается сделать вывод, что вождь, привыкший козырять своей несгибаемостью и унижать,
Куда ни кинь, всюду клин
Что же случилось? Комментаторы дружно подчеркивают, что прежде всего дали свой результат упрямые
Требуя освобождения политзаключенных и диалога с обществом, Евросоюз впервые в истории объявил Лукашенко нелегитимным правителем. Да,
Вдобавок свара с Западом ослабляет позиции Лукашенко на восточном фронте. А Кремль хоть и подставил плечо в критический момент после выборов, но, преследуя свой интерес, тоже начинает поджимать союзника, оказавшегося в как никогда уязвимой позиции. И даже Москва настаивает хоть на каком-то подобии внутрибелорусского диалога и конституционной реформы. А вдобавок хочет еще очень многого.
Похоже на то, что и внутри вертикали Лукашенко начались тревожные для него процессы. Вряд ли там все такие впечатлительные, чтобы проникнуться уличными лозунгами или хотя бы устыдиться принадлежности к жестокой и аморальной системе, но у многих наверняка хватает мозгов просчитать, какая судьба может ожидать «Титаник» под командованием их бесшабашного капитана, если он не подкорректирует курс.
Наконец, все более плачевны экономические перспективы. Причем Москва больше
Все эти факторы и заставляют белорусского правителя вставать на горло своим амбициям, идти в тюрьму на разговор с теми, кого сам же туда и велел законопатить. Тем самым он сейчас посылает сигнал и Западу, и Кремлю, и белорусскому обществу.
Народ стал реальным игроком
Понятно, что Лукашенко при этом не сдался и не воспылал любовью к демократическим преобразованиям, честным выборам. Скорее всего, он попытается продать и Западу, и Кремлю сугубо имитационные жесты типа этого визита в «американку». Вот видите, процесс пошел, диалог начат.
На более позднем этапе может начаться привычный для Минска торг политзаключенными: мы вот этих и этих выпускаем, а вы снимаете санкции, снова начинаете давать денежки и пр.
Также вероятна игра на раскол противников режима. Показательно, что на беседу с правителем не пригласили тоже арестованных уличных заводил вроде Павла Северинца, Николая Статкевича, того же Тихановского. Разговор шел с более умеренными представителями этого лагеря, так называемыми политическими неофитами, которые уповают на правовые методы в борьбе за преобразования.
Конечно, диалог с
Надо полагать, что известный своей изворотливостью вождь снова попытается проскочить между Сциллой и Харибдой, всех обставить и оказаться в дамках.
Но что бы он ни хотел показать этим походом в СИЗО — прежде всего показал, что как никогда слаб. Да, он остается хитрым, коварным игроком, но сейчас мы убедились, что и та немалая часть белорусов, которая
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Известный своей изворотливостью вождь снова пытается сыграть в свою игру, но сейчас это будет очень непросто…
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