Киберпартизаны взломали сайт Национального архива

Группа хакеров, называющие себя киберпартизанами, взяла ответственность за взлом сайта Национального архива Беларуси.





На главной странице сайта размещен логотип киберпартизан и их обращение к участникам воскресной акции протеста с просьбой «заглянуть на Белтелерадиокомпанию и спросить, когда они выполнят свое обещание и начнут говорить правду».

Также киберпартизаны опубликовали ссылку на сайт правозащитного центра «Весна», где приводится актуальный список политзаключенных.

Все другие страницы сайта Национального архива, помимо главной, сообщают об ошибке 404.