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Киберпартизаны взломали сайт Национального архива
Источник материала: Навiны
Группа хакеров, называющие себя киберпартизанами, взяла ответственность за взлом сайта Национального архива Беларуси.
На главной странице сайта размещен логотип киберпартизан и их обращение к участникам воскресной акции протеста с просьбой «заглянуть на Белтелерадиокомпанию и спросить, когда они выполнят свое обещание и начнут говорить правду».
Также киберпартизаны опубликовали ссылку на сайт правозащитного центра «Весна», где приводится актуальный список политзаключенных.
Все другие страницы сайта Национального архива, помимо главной, сообщают об ошибке 404.
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Группа хакеров, называющие себя киберпартизанами, взяла ответственность за взлом сайта Национального архива Беларуси.
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