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Невероятные. Посмотрите, какие стильные минчанки вышли сегодня на улицы
Источник материала: Onliner
Сегодняшний «женский демарш» в Минске
Мирные прогулки с цветами в столице проходят уже которую субботу. Минчанки встречают друг друга лозунгом «Жыве Беларусь!», улыбаются себе и прохожим. Сигналят авто, а идущие навстречу мужчины галантно расступаются, пропуская по-настоящему красивых дам.
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Сегодняшний «женский демарш» в Минске прошел спокойно и даже празднично. На проспект Независимости вышли сотни женщин с цветами и в нарядах. Некоторые были...
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