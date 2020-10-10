Невероятные. Посмотрите, какие стильные минчанки вышли сегодня на улицы

Источник материала: Onliner

Сегодняшний «женский демарш» в Минске прошел спокойно и даже празднично. На проспект Независимости вышли сотни женщин с цветами и в нарядах. Некоторые были особенно стильными. Настолько, что наша женская часть редакции решила выделить их фото в отдельную подборку.

Мирные прогулки с цветами в столице проходят уже которую субботу. Минчанки встречают друг друга лозунгом «Жыве Беларусь!», улыбаются себе и прохожим. Сигналят авто, а идущие навстречу мужчины галантно расступаются, пропуская по-настоящему красивых дам.







































