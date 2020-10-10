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Невероятные. Посмотрите, какие стильные минчанки вышли сегодня на улицы

11.10.2020 06:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодняшний «женский демарш» в Минске прошел спокойно и даже празднично. На проспект Независимости вышли сотни женщин с цветами и в нарядах. Некоторые были особенно стильными. Настолько, что наша женская часть редакции решила выделить их фото в отдельную подборку.

Мирные прогулки с цветами в столице проходят уже которую субботу. Минчанки встречают друг друга лозунгом «Жыве Беларусь!», улыбаются себе и прохожим. Сигналят авто, а идущие навстречу мужчины галантно расступаются, пропуская по-настоящему красивых дам.

Невероятные. Посмотрите, какие стильные минчанки вышли сегодня на улицы
Невероятные. Посмотрите, какие стильные минчанки вышли сегодня на улицы
Невероятные. Посмотрите, какие стильные минчанки вышли сегодня на улицы
Невероятные. Посмотрите, какие стильные минчанки вышли сегодня на улицы
Невероятные. Посмотрите, какие стильные минчанки вышли сегодня на улицы
Невероятные. Посмотрите, какие стильные минчанки вышли сегодня на улицы
Невероятные. Посмотрите, какие стильные минчанки вышли сегодня на улицы
Невероятные. Посмотрите, какие стильные минчанки вышли сегодня на улицы
Невероятные. Посмотрите, какие стильные минчанки вышли сегодня на улицы
Невероятные. Посмотрите, какие стильные минчанки вышли сегодня на улицы

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодняшний «женский демарш» в Минске прошел спокойно и даже празднично. На проспект Независимости вышли сотни женщин с цветами и в нарядах. Некоторые были...
 
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