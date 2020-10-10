«Раньше все жили обособленно, а теперь мы вместе». Белорусы устроили праздники во дворах (видео)

Источник материала: Onliner Пока на проспекте Независимости проходил «женский демарш», во дворах Минска традиционно собирались жители районов для локальных активностей. Мы побывали в нескольких точках и посмотрели на сплоченность жителей и их креатив.

Севастопольский парк

В Севастопольском парке собрались соседи из домов поблизости. Детей (да и взрослых тоже) в восторг привела «аллея белочек», которую родители украшали вместе с ребятами. Кроме этого жители устроили мастер-класс по плетению пауков из соломы.









— Приходят неравнодушные люди с печеньками и чаем, мы весело проводим время, — рассказала Катя, одна из участниц. — Это семейное мероприятие. Вечером хватает и событий для взрослых, а детки — важная часть нашей жизни, и нужно, чтобы они тоже участвовали. Человек — существо остросоциальное, оно нуждается в выражении своей любви. А когда вокруг столько жестокости, столько страшных событий вокруг происходит, нужен какой-то выплеск энергии. Вот, отличная идея. Мы знакомимся, общаемся, получаем заряд классных эмоций.









Под вечер здесь планировалось провести концерт локальных музыкантов.

Уручье-3

Здесь жильцы тоже решили устроить семейный праздник, пригласили детскую группу «Пуговицы». «Чтобы соседи познакомились и могли общаться, решать общие проблемы и задачи, — объясняет местная жительница Ирина. — Хотели устроить детский праздник, потому что сейчас не хватает какого-то света и веселья. Мне кажется, это отличная возможность, которая объединит все общество, — не важно, какой ты политической ориентации».



















По словам девушки, людей в чатах достаточно, однако «готовых что-то сделать — мало», потому что «многие боятся»:

— Наблюдается какое-то недоверие, особенно в связи с тем, что сейчас хватают администраторов [Telegram-каналов].

— Какова перспектива, что это все останется?

— Мне кажется, достаточно попробовать, и на это подсаживаешься. Я выросла в деревне, и у нас это было всегда: делали концерты для родителей на улицах… Когда переехала в город, мне этого не хватало. И я вижу, что людям тоже. Как только создали чат, многие писали: «Боже, неужели я тут не один такой? Как нам не хватало этого общения раньше». Поэтому, мне кажется, все останется.





Зеленый Луг — 5

На улице Тикоцкого гулянья прошли в Ветеранском дворике. С нами согласились поговорить Надежда Аркадьевна, Людмила Ивановна и Таисия Ивановна, которые здесь живут:

— Обычно здесь проходят концерты для ветеранов и инвалидов. А сегодня мы пришли, потому что мы за Беларусь. Хотим поддержать молодежь. Молодежь у нас адекватная. Не такая, как показывают белорусские СМИ. Очень приятно посидеть, посмотреть на молодежь, пообщаться с соседями.





















Сегодня здесь проходил концерт белорусской группы «Рэха». «У нас была задача — соединить старшее поколение с младшим. Показать, что все происходит мирно, цивилизованно, с угощениями, — рассказал другой местный житель. — Фидбэки очень позитивные, особенно приятно слышать слова поддержки и благодарности от старшего поколения. Вообще не ожидали, когда проводили это впервые. Людей меньше не становится, хотя от недели к недели по-разному — наверное, в зависимости от занятости людей и активностей в других районах».

























Улица Мирошниченко

Местные активисты говорят, что давно хотели провести концерт, а сегодня еще и повод нашелся: день рождения Петра Мирошниченко, героя Великой Отечественной войны. В 1944 году он погиб в бою за деревню Печищи (сейчас это Светлогорский район Гомельской области), закрыв собой амбразуру вражеского дзота. Местные жители прочитают лекцию о Мирошниченко, а потом пройдет концерт группы «Лауденс».



































Поселок

Под Минском собрались жители двух поселков:

— Сегодня я в первый раз приехал. Сейчас детский праздник проходит, развлекательные мероприятия.

















— Здесь, наверное, живут люди с достатком выше среднего. Мы были в разных районах, и получается, что разные слои населения ведут себя одинаково. У вас есть этому объяснение?

— Да, есть. Общая беда, которая сплотила всех людей. Это объединяет нас, и у всех есть общие интересы. Кто работает в разных сферах — могут как-то помочь друг другу. А раньше как было? Люди жили обособленно, своими семьями. Я таких праздников вообще не припомню. Да, были стандартные — День Победы, День города. Но чтобы дворы объединялись — такого не было.

В поселке устроили полноценное файер-шоу:































