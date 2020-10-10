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Забыт и заброшен? Как теперь выглядит особняк Виктора Бабарико, которого держат за решёткой уже четыре месяца
Источник материала: KYKY>
Виктора Бабарико задержали еще 18 июня 2020-го; в СИЗО КГБ, куда вчера
Внушительных размеров коттедж Бабарико — общей площадью около 870 квадратных метров — стоит в деревне Мочаны возле водохранилища Вяча. По наблюдениям журналиста Onliner, сейчас на территории полный порядок: газон подстрижен газон, все растения ухожены — ни одну тую с участка не украли. Дом охраняют собаки, слышны голоса людей.
«Очевидно, что запустения и сорняков по пояс не дождутся даже самые ярые злопыхатели: имение не забыто и не заброшено. Преданные и профессиональные люди продолжают следить за состоянием дома и земли», — делится корреспондент выводами из увиденного.
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Забыт и заброшен? Как теперь выглядит особняк Виктора Бабарико, которого держат за решёткой уже четыре месяца
Виктора Бабарико задержали еще 18 июня 2020-го; в СИЗО КГБ, куда вчера на переговоры приезжал Александр Лукашенко, его удерживают четыре месяца. Onliner посмотрел, что...
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