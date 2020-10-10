Забыт и заброшен? Как теперь выглядит особняк Виктора Бабарико, которого держат за решёткой уже четыре месяца

Источник материала: KYKY

Виктора Бабарико задержали еще 18 июня 2020-го; в СИЗО КГБ, куда вчера на переговоры приезжал Александр Лукашенко , его удерживают четыре месяца. Onliner посмотрел , что сейчас с особняком банкира.

Внушительных размеров коттедж Бабарико — общей площадью около 870 квадратных метров — стоит в деревне Мочаны возле водохранилища Вяча. По наблюдениям журналиста Onliner, сейчас на территории полный порядок: газон подстрижен газон, все растения ухожены — ни одну тую с участка не украли. Дом охраняют собаки, слышны голоса людей.

«Очевидно, что запустения и сорняков по пояс не дождутся даже самые ярые злопыхатели: имение не забыто и не заброшено. Преданные и профессиональные люди продолжают следить за состоянием дома и земли», — делится корреспондент выводами из увиденного.

Виктора Бабарико задержали во время предвыборной гонки по подозрению в противоправной деятельности. Позже ему предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и в даче взятки. ЦИК не зарегистрировал его кандидатом в президенты, объяснив это ошибками в декларации о доходах и участием иностранной организации в его кампании.