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Кибер-партизаны взломали сайты пролукашенковской ФПБ

11.10.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Группировка хакеров "Кибер-партизаны" взяла на себя ответственность за взлом сайтов подконтрольной властям Федерации профсоюзов Беларуси.

Взломаны более страниц отраслевым профсоюзов на домене ФПБ 1prof.by. На страницах размещена лента сообщений телеграм-канала Светланы Тихановской и следующее сообщение:

«Лукашистские профсоюзы защищают интересы эксплуататоров, а не права рабочих. Выходите из них и вступайте в независимые профсоюзы. Создайте стачкомы. Бастуйте. Формируйте отряды самообороны. Сопротивляйтесь! Выбор белорусов - свобода и самоуправления. Рабочие, выходите в воскресенье в 14:00 на центральные улицы своих городов. Присоединяйтесь к протестующим. Покажем, что два месяца борьбы и все жертвы были не напрасны. Мы не сдадимся! Нас не обманут! Мы его дожмем! Жыве Беларусь!».

Кроме того, кибер-партизаны взломали сайт Национального архива (http://narb.by/).

«Национальный архив должен хранить и защищать историю всей нации, но видимо они сами не очень справляются, решили им немного помочь», - говорится в сообщении телеграм-канала хакеров.

Также на сайте Нацархива дублируются сообщения из телеграм-канала Светланы Тихановской.

По аналогичной схеме взломаны сайты МАЗа – «Работники МАЗа ! Бастуйте! С вами вся страна!» (http://pop.maz.by/index.html), сайт http://scienceportal.org.by – «Варварская диктатура несовместима с наукой».

 
 
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Группировка хакеров "Кибер-партизаны" взяла на себя ответственность за взлом сайтов подконтрольной властям Федерации профсоюзов Беларуси.
 
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