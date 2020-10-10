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Тихановская: Наши требования неизменны – новые честные выборы
Источник материала: АФН
Светлана Тихановская заявила, что сегодняшняя встреча Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ, как и последующий ее разговор со своим мужем Сергеем Тихановским, никак не отменяет главное требование протестующих в стране – новые честные выборы.
«Сегодняшние события – это результат нашего с вами давления. Этой встречей Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл уголовниками. И если он хотел показать готовность к диалогу, то должен освободить политзаключенных немедленно», - заявила Тихановская в своем комментарии.
«Диалог в тюремной камере не ведется. Он говорит о Конституционной реформе, но делает это, только чтобы ослабить наш протест. Мы продолжим жёстко стоять на своем и мирно добиваться новых выборов», - подчеркнула она.
Телеграм-канал Тихановской также опубликовал стенограмму ее разговора с мужем.
Сергей: Узнала? Муж звонит.
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Сергей: Ты как?
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Сергей: Я думаю, что нормально все будет.
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Светлана: Конечно, это все необычно и для Беларуси, и для зарубежных стран. Все беларусами восхищаются. Но все верят в нас. И все беларусы в себя поверили. Сейчас нет одного лидера, который управляет всем, что происходит. У нас дворы организуются в группы, районы собираются – люди сами себе лидеры. Децентрализация протеста. Нет такого, чтоб одного лидера забрать – и всё. Конечно, люди боятся, но борются сами с собой и выходят. Точно никто не остановится. Следующее, что должно случиться, – это переговоры с властью.
<…>
Светлана: Ты там спортом не занимаешься?
<…>
Сергей: Ну, всё тогда, обнимаю, целую.
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Светлана Тихановская заявила, что сегодняшняя встреча Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ, как и последующий ее разговор со своим мужем Сергеем Тихановским,...
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