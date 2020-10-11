ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кристен Стюарт рассказала, как готовится к роли принцессы Дианы

11.10.2020 07:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Актриса Кристен Стюарт рассказала, как готовится к роли принцессы Дианы. Американку, напомним, утвердили на роль британки в биографическом фильме «Спенсер» чилийского режиссера Пабло Ларраина. Процессом подготовки девушка поделилась с изданием InStyle.


Кристен Стюарт (слева) и принцесса Диана

Кристен рассказала, что съемки начнутся не раньше января 2021 года. Пока Стюарт пугает ее акцент.

— Потому что люди знают ее голос, у него есть четкие особенности. Но я работаю над этим, у меня преподаватель по произношению, — сказала актриса.

Ранее, напомним, британцы раскритиковали решение режиссера взять на роль британской принцессы американскую актрису.

Помимо этого, Стюарт с головой погрузилась в исследование жизни леди Ди.

— Прочла две с половиной биографии и не собираюсь останавливаться. Хочу познакомиться со всем материалам, которые существует о ней, прежде чем начнется работа над фильмом.

Кристен добавила, что судьба принцессы Дианы — это одна из самых печальных историй, что ей известны. И она хочет не просто сыграть эту роль, но и лучше узнать, какой на самом деле была Диана.

— Между прочим, я давно так не волновалась перед ролью, — резюмировала она.

Драма «Спенсер» расскажет о переломном моменте в жизни принцессы Дианы. В один момент она решает, что их с принцем Чарльзом брак исчерпал себя, и отказывается от будущего статуса королевы Великобритании. Действие происходит в течение трех дней в 1990-х, в канун Рождества.

У Стюарт уже был опыт подобных съемок: она сыграла актрису Джин Сиберг в биографической драме «Опасная роль Джин Сиберг».

Читайте также
Объясняем, как Паттинсон выбирался из образа сладкого вампира
Где, кроме «Эйфории», снималась Зендая — актриса, о которой сейчас все говорят

 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актриса Кристен Стюарт рассказала, как готовится к роли принцессы Дианы. Американку, напомним, утвердили на роль британки в байопике «Спенсер» чилийского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кибер-партизаны взломали сайты пролукашенковской ФПБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.10.2020
Mir24.TV Belarus
11.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика