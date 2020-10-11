Источник материала: Tut.by

Актриса Кристен Стюарт рассказала, как готовится к роли принцессы Дианы. Американку, напомним, утвердили на роль британки в биографическом фильме «Спенсер» чилийского режиссера Пабло Ларраина. Процессом подготовки девушка поделилась с изданием InStyle.



Кристен Стюарт (слева) и принцесса Диана

Кристен рассказала, что съемки начнутся не раньше января 2021 года. Пока Стюарт пугает ее акцент.

— Потому что люди знают ее голос, у него есть четкие особенности. Но я работаю над этим, у меня преподаватель по произношению, — сказала актриса.

Ранее, напомним, британцы раскритиковали решение режиссера взять на роль британской принцессы американскую актрису.

Помимо этого, Стюарт с головой погрузилась в исследование жизни леди Ди.

— Прочла две с половиной биографии и не собираюсь останавливаться. Хочу познакомиться со всем материалам, которые существует о ней, прежде чем начнется работа над фильмом.

Кристен добавила, что судьба принцессы Дианы — это одна из самых печальных историй, что ей известны. И она хочет не просто сыграть эту роль, но и лучше узнать, какой на самом деле была Диана.

— Между прочим, я давно так не волновалась перед ролью, — резюмировала она.

Драма «Спенсер» расскажет о переломном моменте в жизни принцессы Дианы. В один момент она решает, что их с принцем Чарльзом брак исчерпал себя, и отказывается от будущего статуса королевы Великобритании. Действие происходит в течение трех дней в 1990-х, в канун Рождества.

У Стюарт уже был опыт подобных съемок: она сыграла актрису Джин Сиберг в биографической драме «Опасная роль Джин Сиберг».

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