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Кристен Стюарт рассказала, как готовится к роли принцессы Дианы
Источник материала: Tut.by
Актриса Кристен Стюарт рассказала, как готовится к роли принцессы Дианы. Американку, напомним, утвердили на роль британки в биографическом фильме «Спенсер» чилийского режиссера Пабло Ларраина. Процессом подготовки девушка
Кристен рассказала, что съемки начнутся не раньше января 2021 года. Пока Стюарт пугает ее акцент.
— Потому что люди знают ее голос, у него есть четкие особенности. Но я работаю над этим, у меня преподаватель по произношению, — сказала актриса.
Ранее, напомним, британцы раскритиковали решение режиссера взять на роль британской принцессы американскую актрису.
Помимо этого, Стюарт с головой погрузилась в исследование жизни леди Ди.
— Прочла две с половиной биографии и не собираюсь останавливаться. Хочу познакомиться со всем материалам, которые существует о ней, прежде чем начнется работа над фильмом.
Кристен добавила, что судьба принцессы Дианы — это одна из самых печальных историй, что ей известны. И она хочет не просто сыграть эту роль, но и лучше узнать, какой на самом деле была Диана.
— Между прочим, я давно так не волновалась перед ролью, — резюмировала она.
Драма «Спенсер» расскажет о переломном моменте в жизни принцессы Дианы. В один момент она решает, что их с принцем Чарльзом брак исчерпал себя, и отказывается от будущего статуса королевы Великобритании. Действие происходит в течение трех дней в 1990-х, в канун Рождества.
У Стюарт уже был опыт подобных съемок: она сыграла актрису Джин Сиберг в биографической драме «Опасная роль Джин Сиберг».
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Актриса Кристен Стюарт рассказала, как готовится к роли принцессы Дианы. Американку, напомним, утвердили на роль британки в байопике «Спенсер» чилийского...
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