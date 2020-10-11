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Атмосферные фронты из Украины накрывают Беларусь

11.10.2020 07:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня погоду на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся из Украины.

Атмосферные фронты из Украины накрывают Беларусь
Фото Depositphotos

По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. Практически везде пройдут дожди.

Утром сгустится туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +13..+15°C (вероятность осадков 60-70%);
  • Витебск +13..+15°C (вероятность осадков 60-70%);
  • Гомель +16..+18°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Гродно +12..+14°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Могилев +14..+16°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Минск +13..+15°C (вероятность осадков 70-80%).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня погоду на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся из Украины.
 
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