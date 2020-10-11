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Атмосферные фронты из Украины накрывают Беларусь
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся из Украины.
По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. Практически везде пройдут дожди.
Утром сгустится туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в регионах:
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Сегодня погоду на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся из Украины.
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