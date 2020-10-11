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16-летняя дочь Моники Беллуччи впервые попала на обложку модного журнала

11.10.2020 08:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дочь супермодели Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя впервые попала на обложку французской версии модного журнала Elle. Соответствующий кадр появился в Instagram-аккаунте издания.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ELLE (@ellefr) 8 Окт 2020 в 3:02 PDT

На размещенном снимке 16-летняя Дева Кассель позирует в наряде итальянского дома моды Dolce & Gabbana. На ней — шелковая рубашка в черно-белый горох с галстуком и черный корсет. Кроме того, в Сети появился еще один кадр с фотосессии, на котором знаменитость запечатлели в темном платье с декольте и вырезом на ноге.

Автором съемки выступил модный фотограф Джонас Бреснан (Jonas Bresnan), который неоднократно сотрудничал с такими изданиями, как Harper’s Bazaar, Vanity Fair, Tatler и другими.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Deva Cassel (@devacassel_) 8 Окт 2020 в 10:26 PDT

Подписчики Instagram-аккаунта журнала оценили внешний вид девушки в комментариях. «Она прекрасна. Перестаньте сравнивать ее с матерью, они обе сногсшибательны», «Невероятная!», «Вот это харизма и красота!», «У этого ребенка такая же потрясающая внешность, как и у ее мамы», — высказывались они.

В августе дочь Моники Беллуччи впервые снялась в купальнике для люксового бренда Dolce & Gabbana. Папарацци запечатлели Деву Кассель на итальянском озере Комо на красной яхте. Она была одета в бикини с плавками асимметричного кроя и цветочным принтом.

 
 
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Дочь супермодели Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя впервые попала на обложку французской версии модного журнала Elle
 
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