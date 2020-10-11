ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

16 приемов, которые помогут сделать ваш дом самым аккуратным и уютным

11.10.2020 08:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Все мы хотим, чтобы наш дом был самым уютным. В этом деле может помочь не только поддержание порядка, но и правильная организация пространства. Она создаёт комфорт для жизни, позволяет без труда находить необходимые вещи и попросту радует глаз. На twizz.ru собрали для вас 16 примеров того, как люди взялись за захламлённые уголки своих домов и навели там такой порядок, что им будет аплодировать стоя даже самый дотошный перфекционист.

Гардероб


Кухня


Шкаф


Хранение сувениров и дорогих сердцу вещей


Косметика


Канцтовары по категориям


 

Посуда


Нитки для вышивания


Украшения


Провода


Обувь


Игровая комната


Книжные шкафы с сортировкой книг по цвету 


Постельное белье и полотенца


Специи


Открытки 


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
БелВЭБ ввел рассрочку на «Куфаре», Альфа-Банк изменил правила погашения кредитов: топ-новости банков за неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.10.2020
Mir24.TV Belarus
11.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика