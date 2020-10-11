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16 приемов, которые помогут сделать ваш дом самым аккуратным и уютным
Источник материала: Tut.by
Все мы хотим, чтобы наш дом был самым уютным. В этом деле может помочь не только поддержание порядка, но и правильная организация пространства. Она создаёт комфорт для жизни, позволяет без труда находить необходимые вещи и попросту радует глаз. На
Гардероб
Кухня
Шкаф
Хранение сувениров и дорогих сердцу вещей
Косметика
Канцтовары по категориям
Посуда
Нитки для вышивания
Украшения
Провода
Обувь
Игровая комната
Книжные шкафы с сортировкой книг по цвету
Постельное белье и полотенца
Специи
Открытки
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