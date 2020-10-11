16 приемов, которые помогут сделать ваш дом самым аккуратным и уютным

Источник материала: Tut.by

Все мы хотим, чтобы наш дом был самым уютным. В этом деле может помочь не только поддержание порядка, но и правильная организация пространства. Она создаёт комфорт для жизни, позволяет без труда находить необходимые вещи и попросту радует глаз. На twizz.ru собрали для вас 16 примеров того, как люди взялись за захламлённые уголки своих домов и навели там такой порядок, что им будет аплодировать стоя даже самый дотошный перфекционист.

Гардероб





Кухня





Шкаф





Хранение сувениров и дорогих сердцу вещей





Косметика





Канцтовары по категориям





Посуда





Нитки для вышивания





Украшения





Провода





Обувь





Игровая комната





Книжные шкафы с сортировкой книг по цвету





Постельное белье и полотенца





Специи





Открытки



