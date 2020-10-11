БелВЭБ ввел рассрочку на «Куфаре», Альфа-Банк изменил правила погашения кредитов: топ-новости банков за неделю

Источник материала: Tut.by

Скачки курсов валют и технические сбои стали едва ли не главными событиями в банковском секторе на этой неделе. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что еще происходило на рынке финансовых услуг для населения.

Еще один банк предложил рассрочку на «Куфаре»





Теперь купить какие-то товары на крупнейше площадке объявлений в Беларуси можно с помощью трех банков. До сих пор эту опцию предоставляли МТБанк и ВТБанк , теперь к ним присоединился Банк БелВЭБ . Правда, если в первых двух случаях для оплаты покупок в рассрочку нужна была карта банка, то в случае с Банком БелВЭБ никакие карты вообще не нужны.

Рассрочка оформляется онлайн, доступная сумма от 50 до 7000 рублей. Деньгами банка можно оплатить всю стоимость выбранного товара.

Схема действий покупателя такогова: вы выбираете товар, выясняете все вопросы у продавца, затем отправляете заявку в банк. Если ваша заявка будет одобрена, вам придет смс-оповещение и код подтверждения. Затем вы встречаетесь с продавцом и если товар вас устраивает, отправляете код подтверждения в банк.

В Альфа-Банке поменялись условия погашения кредитов



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вот самые главные новшества, которые ждут оформивших кредиты в Альфа-Банке :

Все денежные средства, поступившие на счет клиента, открытый в соответствии с кредитным договором, банк направляет в день поступления денежных средств на погашение кредита, в том числе досрочное.

В кредитных договорах, по которым дата уплаты ежемесячного платежа приходится на 1−5 число календарного месяца, и текущий платежный период не является последним, дата уплаты ежемесячного платежа изменяется на 6 число календарного месяца.

Мошенники просят данные вашей карты, чтобы отменить операцию, которой не было





— Для получения доступа к вашим персональным данным мошенники используют один из популярных мессенджеров, где якобы от имени Беларусбанка (с изображением логотипа) предлагают для отмены операции оплаты, которую вы не совершали, предоставить данные вашей платежной карты, — предупреждает Беларусбанк .

В банке советуют не вступать в переписку со злоумышленниками и напоминают, что сотрудники банка никогда не спрашивают у клиентов коды и пароли.

Экономим вместе с банками

Идея Банк , Банк БелВЭБ , Белагроромбанк и Белинвестбанк проводят акцию «Покупки с Visa — ближе к мечтам!». Для участия нужно зарегистрировать карту и оплачивать ей покупки на сумму от 20 рублей. В рекламной игре разыграют денежный приз в 100 тысяч рублей, телевизор KIVI и другие призы от партнеров 21vek.by, Oz.by, e-dostavka.by.

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в связи с Днем матери могут различными скидками: например, в салонах красоты, интернет-магазинах одежды и сетях ювелирных магазинов. БПС-Сбербанк напоминает , что белорусы могут до конца года идентифицировать за 1 копейку свои кошельки Яндекс.Деньги. Сделать это можно в интернет-банке «Сбербанк Онлайн». При этом пополнение «обезличенных» кошельков наличными попало под запрет после законодательных нововведений в России.