Власти рассчитывают затянуть конституционную реформу

В вопросе конституционной реформы в 2020 году пройдет только этап первичного сбора информации, ее анализ и обработка продолжится в следующем году, спешка неприемлема, заявил председатель комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко.





«Мы ждем прежде всего предложений в текст Конституции в соответствующие разделы, статьи по тем вопросам, которые волнуют граждан. Конкретно предложения по перераспределению полномочий между органами государственного управления, как и нужно ли вводить многопартийную систему, какую роль должны партии играть в нашем обществе», — заявил Семеняко в эфире программы «Панорама» на телеканале «Беларусь-1».

По оценкам депутата, «активность граждан достаточно высокая», комиссия получает в день несколько десятков обращений.

«Это говорит о том, что предложенный властью диалог общественный, общественная дискуссия интересны как по тематике, так и по форме», — считает председатель парламентской комиссии.

«Около 30% поступающих предложений не касаются напрямую Конституции, но граждане считают, что эти предложения могут существенным образом какие-то создать предпосылки для преобразований в обществе», — отметил Семеняко.

Среди таковых депутат назвал предложения изменений в порядок осуществления пассажирских перевозок, процедуры техосмотра, пенсионного законодательства.

«Эти предложения очень важны для нас, не только для работы по Конституции, но и другим нормативным актам, законопроектам, которые есть в работе комиссии», — сказал он.

Семеняко не исключил проведения специальных парламентских слушаний по вопросу конституционных поправок и отметил, что Конституция будет обсуждена на Всебелорусском собрании.

«Процесс требует особо тщательного внимания, большой проработки, здесь поспешность неприемлема. Думаю, первичный сбор информации будет в этом году, а анализ, обработка, продолжится в следующем», — заявил депутат.

Принимать предложения от граждан по изменениям в Конституцию комиссия будет в октябре, но в ноябре и декабре работа продолжится: «Эти предложения могут к нам поступать, и мы будем с ними работать».

Семеняко признал, что в Палате представителей также получают предложения о прекращении работы над Конституцией.

«Я думаю, это неприемлемо. Диалог должен быть. Это единственный путь к национальному согласию и общенациональной дискуссии», — считает он.