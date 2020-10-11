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Умер правозащитник и бывший депутат Валерий Щукин

11.10.2020 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Он был единственным депутатом-коммунистом, выходившим на акции протеста с национальным бело-красно-белым флагом. Пока мог.

Умер правозащитник и бывший депутат Валерий Щукин

Умер правозащитник Валерий Щукин. Об этом сообщают в соцсетях его близкие и друзья.

С августа он проходил лечение в военном госпитале, в последнее время был в тяжелом состоянии, находился в реанимации.

Валерий Щукин – депутат Верховного Совета 13-го созыва, морской офицер, правозащитник и журналист. Окончил Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище. 27 лет отслужил на флоте, капитан второго ранга в отставке. Член Белорусского Хельсинкского комитета, почетный член Белорусской ассоциации журналистов.

Ему было 78 лет.
 
 
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Он был единственным депутатом-коммунистом, выходившим на акции протеста с национальным бело-красно-белым флагом. Пока мог.
 
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