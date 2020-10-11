Умер правозащитник и бывший депутат Валерий Щукин





Умер правозащитник Валерий Щукин. Об этом сообщают в соцсетях его близкие и друзья.





С августа он проходил лечение в военном госпитале, в последнее время был в тяжелом состоянии, находился в реанимации.





Валерий Щукин – депутат Верховного Совета 13-го созыва, морской офицер, правозащитник и журналист. Окончил Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище. 27 лет отслужил на флоте, капитан второго ранга в отставке. Член Белорусского Хельсинкского комитета, почетный член Белорусской ассоциации журналистов.





Ему было 78 лет.