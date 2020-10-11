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Кибер-партизаны взломали сайты Федерации профсоюзов, МАЗа и Национального архива

11.10.2020 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Группировка хакеров "Кибер-партизаны" взяла на себя ответственность за взлом сайта подконтрольной властям Федерации профсоюзов Беларуси.

Кибер-партизаны взломали сайты Федерации профсоюзов, МАЗа и Национального архива
Взломаны также сайты отраслевых профсоюзов на домене ФПБ 1prof.by. На страницах размещена лента сообщений телеграм-канала Светланы Тихановской и сообщение с призывом вступать в независимые профсоюзы, сопротивляться, выходить на марши протеста. 

"Покажем, что два месяца борьбы и все жертвы были не напрасны. Мы не сдадимся! Нас не обманут! Мы его дожмем! Жыве Беларусь!"

Кроме того, кибер-партизаны взломали сайт Национального архива.

«Национальный архив должен хранить и защищать историю всей нации, но видимо они сами не очень справляются, решили им немного помочь», - говорится в сообщении телеграм-канала хакеров.

Также на сайте Нацархива продублировали сообщения из телеграм-канала Светланы Тихановской.

По аналогичной схеме взломан сайт МАЗа – на нем разместили призыв к забастовке.
 
 
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Группировка хакеров "Кибер-партизаны" взяла на себя ответственность за взлом сайта подконтрольной властям Федерации профсоюзов Беларуси.
 
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