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Ученые: китам и дельфинам грозит исчезновение

11.10.2020 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Популяция северных гладких китов на севере Атлантического океана резко сократилась

 Более 350 ученых и защитников природы из 40 стран подписали открытое письмо, призывая защитить китов и дельфинов, так как их среде обитания угрожают изменения климата и деятельность человека.

По словам ученых, эти млекопитающие могут исчезнуть в ближайшие десятилетия.

Причина - загрязнение морей и океанов в результате деятельности людей.

"Мы надеемся, что этот призыв в защиту китов разбудит всех - регуляторов, ученых, политиков и общественность, чтобы мы смогли спасти наши океаны", - говорит Марк Симмондс из Бристольского университета.

Открытое письмо подписали исследователи со всего мира. 

"Спасти китов"

Лозунг "Спасти китов" был популярен в 70-х и 80-х годах прошлого века в рамках кампании борьбы против китобойства, пишет Русская служба Би-би-си.

С тех пор популяция китов несколько восстановилась, но теперь появились новые угрозы, а именно: загрязнение океанов (в особенности отходами из пластика), исчезновение привычной среды обитания, изменения климата, а также столкновения с торговыми судами.


PA MEDIA


Наибольшей угрозой стала рыболовная промышленность - в сети траулеров попадают до 300 тысяч дельфинов и китов каждый год, в результате чего они погибают, так как не могут подняться на поверхность за воздухом.

Под особой угрозой оказался северный гладкий кит (eubalaena glaciali) - их осталось всего несколько сот особей.

Авторы письма заявляют, что резкое сокращение популяции этих животных могло быть предотвращено, но политики не поддерживали необходимые меры для защиты этих млекопитающих.

Одной из главных угроз остается рыболовство - дельфины, киты и другие морские млекопитающие оказываются в сетях, не могут дышать и медленно и мучительно умирают.

Некоторые из них выживают, но становятся практически инвалидами, со сломанными челюстями и ранами по всему телу.

Ученые надеются, что открытое письмо поможет борьбе за спасение морских млекопитающих.

 
 
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Популяция северных гладких китов на севере Атлантического океана резко сократилась
 
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