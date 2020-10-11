Класковский о визите Лукашенко в СИЗО КГБ: Это сюр какой-то

«Визит Лукашенко в следственный изолятор КГБ, или так называемую американку, конечно, стал сенсацией. Пока не совсем понятно, что стоит за этим ходом. В любом случае это жест со стороны белорусского правителя, потому что прежде он, что называется, в упор не замечал и очень негативно высказывался о своих политических противниках, а тут он пошел на диалог. Но это все выглядит карикатурно, это такой сюр какой-то: диалог, когда другая сторона находится в заключении, находится за решеткой, конечно, о каком-то равноправном диалоге тут говорить не приходится. Вместе с тем вполне вероятно, что все-таки сказывается и давление уличных маршей, которые в Беларуси не прекращаются. Хотя, может быть, этот визит в СИЗО — это симптомы того, что Лукашенко хочет показать, ну, не то что оттепель, но некоторое смягчение внутренней политики, потому что его прижимают обстоятельства. И то, что не прекращается активность его внутренних оппонентов, и то, что Запад санкции установил против ряда высших чиновников, и это повлечет за собой и ухудшение экономических отношений с Западом, тоже, безусловно, и в принципе уже наползает экономический кризис. Сейчас патовая ситуация. Все-таки вопреки официальной пропаганде это не кучка отморозков, как это раньше утверждалось, выходит на улицы, а выходят граждане Беларуси в большом количестве, и просто игнорировать их мнение невозможно. Поэтому, я думаю, эти жесты, именно жесты, они признаны обозначить какую-то добрую волю властей и их готовность якобы к диалогу», --