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Минчане отказались от отделки застройщика и попытались сэкономить. Вот что у них получилось
Источник материала: Onliner
Наши читатели продолжают делиться историями об экономии на ремонте. Сегодня Олег Мартуль расскажет, как они с супругой отказались от отделки застройщика в «Новой Боровой» и решили все сделать самостоятельно. В итоге уложились в $14 000 по курсу. Этой публикацией мы открываем второй тур конкурса «Ремонт за копейку», победитель которого получит тысячу рублей от нашего спонсора —
Мы с женой подумывали о расширении жилплощади, так как жили в «однушке». Однажды я заехал в «Новую Боровую» по делам и сразу понял, что хочу здесь жить. В тот же день зашел в отдел продаж, чтобы узнать, какие варианты нам могут предложить. Мы выбрали квартиру на 63 кв. м со свободной планировкой, чтобы возвести стены там, где нам захочется.
Через неделю уже заключили договор. Это было в мае 2018-го. После мы начали продумывать планировку и потихонечку закупаться техникой, несмотря на то, что срок сдачи по договору был назначен только на 4-й квартал 2019-го. Мы отказались от отделки застройщика, которая обошлась бы нам в сумму около $14 000, бросили вызов себе — сделать ремонт «как мы хотим», уложившись в этот бюджет.
Я бы выделил три секрета нашего ремонта:
Нам было некуда спешить, так как до предполагаемой сдачи дома оставалось 1,5 года, а переезжать мы планировали не позднее полугода с даты начала ремонта.
Из крупного перевезли только холодильник, диван и телевизор, а все остальное покупали. Посудомойку и варочную панель успели привезти из Польши по старым таможенным ограничениям. Духовой шкаф купили в Минске в магазине «5 элемент» со скидкой 50% — как раз была черная пятница. Здорово сэкономил на смесителях: одна российская компания ликвидировала остатки, и мне удалось приобрести четыре латунных итальянских смесителя суммарно за $185.
Все сухие смеси и блоки для стен приобрел с хорошей скидкой в компании, где мой приятель является директором.
Около 20% удалось сэкономить на дверях — благодаря знакомствам по моей работе.
Кое-какую технику и мебель мы покупали в интернет-магазине «21-й век». В конце июля там были скидки 20%. Только на одном кухонном столе удалось сэкономить почти 100 рублей.
Такие вещи, как ламинат, обои, светильники, покупали в строительных гипермаркетах, где многие категории товаров реализуются по сниженным ценам. В каждой из сетей действуют программы для новоселов со скидками 7—8%. Для оформления карты нужно свидетельство о госрегистрации на квартиру / договор аренды / свидетельство о выделении участка. Скидка для новоселов действует также и в магазине «Керамин», где мы приобрели часть плитки.
Отдельно стоит отметить покупку ванны. Акриловые я не люблю, а новая чугунная стоит от 800 рублей. Поэтому за 90 рублей мы взяли чугунную б/у на барахолке. Есть услуги по реставрации старых ванн от 70 рублей, но наша пока в этом не нуждается.
Все строительные работы делал мой отец, иногда ему помогали отец жены и я. Своими руками мы возвели и заштукатурили стены, положили плитку, ламинат, сделали разводку электрики, установили розетки и выключатели. Думаю, на этом мы сэкономили немалую сумму.
Из двухкомнатной квартиры со свободной планировкой у нас получилась, как мы ее называем, 2,5-комнатная: две отдельные спальни и гостиная, объединенная с кухней.
Квартира до и после планировки
Дизайн-проект нам бесплатно разработала наша подруга, которая профессионально занимается дизайном интерьеров. Есть стереотип, что с друзьями нельзя сотрудничать — поссоритесь, но это не про нас. Наша подруга настолько хорошо нас знала, что все ее дизайн-предложения мы утверждали с первого раза. Она же посоветовала и мебельщика, который не только озвучил самую низкую цену на услуги, но еще и значительно улучшил проект кухни. Его ответственный подход к каждой детали и мелочи нас очень подкупил, поэтому он же сделал нам мебель для ванной и туалета, шкафы в каждую комнату и коридор. Жена рисовала внутренности шкафов, а мебельщик по два часа ей объяснял, что можно и что нельзя сделать в наших условиях. Но результатом мы остались очень довольны.
Наибольший негатив был связан с поклейкой обоев. Наш мебельщик попросил их поклеить к определенной дате, все мастера из интернета с наилучшими отзывами были расписаны на неделю-полторы вперед, и пришлось нанимать того, кто был свободен на ближайшие дни. В итоге вместо обещанных двух дней наша мастер клеила четыре, через два дня обои по всей квартире начали отклеиваться. Мы насчитали 19 (!) мест, где они отклеились. В итоге свои «косяки» она исправляла еще недели три. Исправила не все, но связываться с ней еще раз уже не было ни сил, ни желания. Тысячу раз пожалели, что наняли человека без рекомендаций, и решили, что с этой задачей лучше бы справились сами.
Некоторую мебель и предметы декора мы планировали привезти из московской IKEA, однако из-за закрытия границ и магазинов нам пришлось отложить поездку не неопределенный срок. На сегодня мы заказали только стулья с доставкой. Поисковик выдал нам более десяти служб доставки из IKEA, однако наценка у некоторых операторов, особенно в период пандемии, составляла 100% от стоимости товара! Промониторив все предложения, мы нашли службу с самыми адекватными ценами. Всегда сверяйте стоимость на официальном сайте с тем, что предлагают вам доставщики. Лучше потратить немного времени, но не переплачивать в два раза.
В новой квартире мы живем чуть больше месяца. Два-три раза в неделю приглашаем гостей, поэтому идея с объединением кухни и гостиной для этих целей пришлась очень кстати. Места хватает всем. Сегодня у нас пустует так называемая детская. Мы устроили из нее сушильную и гладильную комнату, пока не купили сушильную машину и не обзавелись новым членом семьи.
На балконе еще складируются строительные материалы. К сожалению, его не получится утеплить, так как окна сделаны от пола до потолка. Но мы с мебельщиком уже разработали проект, чтобы организовать там места для хранения, а также для работы и отдыха в теплое время. Кстати, плитку на балконе положили из остатков.
И напоследок еще один лайфхак. За пару месяцев до переезда мы подсели на бесплатное мобильное приложение «Отдам Даром» — отдаете то, что вам не нужно, а забираете то, что нужно. С его помощью мы здорово «расхламились», и у нас совсем бесплатно появились карниз, увлажнитель воздуха, цифровая фоторамка и проигрыватель для пластинок, которому еще нужно определить место в нашей новой квартире.
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Наши читатели продолжают делиться историями об экономии на ремонте. Сегодня Олег Мартуль расскажет, как они с супругой отказались от отделки застройщика в «Новой...
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