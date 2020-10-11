Минчане отказались от отделки застройщика и попытались сэкономить. Вот что у них получилось

Источник материала: Onliner Наши читатели продолжают делиться историями об экономии на ремонте. Сегодня Олег Мартуль расскажет, как они с супругой отказались от отделки застройщика в «Новой Боровой» и решили все сделать самостоятельно. В итоге уложились в $14 000 по курсу. Этой публикацией мы открываем второй тур конкурса «Ремонт за копейку», победитель которого получит тысячу рублей от нашего спонсора — торгового центра «Ленинград».

Мы с женой подумывали о расширении жилплощади, так как жили в «однушке». Однажды я заехал в «Новую Боровую» по делам и сразу понял, что хочу здесь жить. В тот же день зашел в отдел продаж, чтобы узнать, какие варианты нам могут предложить. Мы выбрали квартиру на 63 кв. м со свободной планировкой, чтобы возвести стены там, где нам захочется.





Через неделю уже заключили договор. Это было в мае 2018-го. После мы начали продумывать планировку и потихонечку закупаться техникой, несмотря на то, что срок сдачи по договору был назначен только на 4-й квартал 2019-го. Мы отказались от отделки застройщика, которая обошлась бы нам в сумму около $14 000, бросили вызов себе — сделать ремонт «как мы хотим», уложившись в этот бюджет.

Я бы выделил три секрета нашего ремонта:

помощь родных и друзей;

постоянный мониторинг скидок и выгодных предложений;

время.

Нам было некуда спешить, так как до предполагаемой сдачи дома оставалось 1,5 года, а переезжать мы планировали не позднее полугода с даты начала ремонта.

Из крупного перевезли только холодильник, диван и телевизор, а все остальное покупали. Посудомойку и варочную панель успели привезти из Польши по старым таможенным ограничениям. Духовой шкаф купили в Минске в магазине «5 элемент» со скидкой 50% — как раз была черная пятница. Здорово сэкономил на смесителях: одна российская компания ликвидировала остатки, и мне удалось приобрести четыре латунных итальянских смесителя суммарно за $185.





Все сухие смеси и блоки для стен приобрел с хорошей скидкой в компании, где мой приятель является директором.









Около 20% удалось сэкономить на дверях — благодаря знакомствам по моей работе.





Кое-какую технику и мебель мы покупали в интернет-магазине «21-й век». В конце июля там были скидки 20%. Только на одном кухонном столе удалось сэкономить почти 100 рублей.





Такие вещи, как ламинат, обои, светильники, покупали в строительных гипермаркетах, где многие категории товаров реализуются по сниженным ценам. В каждой из сетей действуют программы для новоселов со скидками 7—8%. Для оформления карты нужно свидетельство о госрегистрации на квартиру / договор аренды / свидетельство о выделении участка. Скидка для новоселов действует также и в магазине «Керамин», где мы приобрели часть плитки.





Отдельно стоит отметить покупку ванны. Акриловые я не люблю, а новая чугунная стоит от 800 рублей. Поэтому за 90 рублей мы взяли чугунную б/у на барахолке. Есть услуги по реставрации старых ванн от 70 рублей, но наша пока в этом не нуждается.

Все строительные работы делал мой отец, иногда ему помогали отец жены и я. Своими руками мы возвели и заштукатурили стены, положили плитку, ламинат, сделали разводку электрики, установили розетки и выключатели. Думаю, на этом мы сэкономили немалую сумму.

Из двухкомнатной квартиры со свободной планировкой у нас получилась, как мы ее называем, 2,5-комнатная: две отдельные спальни и гостиная, объединенная с кухней.



Квартира до и после планировки

Дизайн-проект нам бесплатно разработала наша подруга, которая профессионально занимается дизайном интерьеров. Есть стереотип, что с друзьями нельзя сотрудничать — поссоритесь, но это не про нас. Наша подруга настолько хорошо нас знала, что все ее дизайн-предложения мы утверждали с первого раза. Она же посоветовала и мебельщика, который не только озвучил самую низкую цену на услуги, но еще и значительно улучшил проект кухни. Его ответственный подход к каждой детали и мелочи нас очень подкупил, поэтому он же сделал нам мебель для ванной и туалета, шкафы в каждую комнату и коридор. Жена рисовала внутренности шкафов, а мебельщик по два часа ей объяснял, что можно и что нельзя сделать в наших условиях. Но результатом мы остались очень довольны.

Наибольший негатив был связан с поклейкой обоев. Наш мебельщик попросил их поклеить к определенной дате, все мастера из интернета с наилучшими отзывами были расписаны на неделю-полторы вперед, и пришлось нанимать того, кто был свободен на ближайшие дни. В итоге вместо обещанных двух дней наша мастер клеила четыре, через два дня обои по всей квартире начали отклеиваться. Мы насчитали 19 (!) мест, где они отклеились. В итоге свои «косяки» она исправляла еще недели три. Исправила не все, но связываться с ней еще раз уже не было ни сил, ни желания. Тысячу раз пожалели, что наняли человека без рекомендаций, и решили, что с этой задачей лучше бы справились сами.





Некоторую мебель и предметы декора мы планировали привезти из московской IKEA, однако из-за закрытия границ и магазинов нам пришлось отложить поездку не неопределенный срок. На сегодня мы заказали только стулья с доставкой. Поисковик выдал нам более десяти служб доставки из IKEA, однако наценка у некоторых операторов, особенно в период пандемии, составляла 100% от стоимости товара! Промониторив все предложения, мы нашли службу с самыми адекватными ценами. Всегда сверяйте стоимость на официальном сайте с тем, что предлагают вам доставщики. Лучше потратить немного времени, но не переплачивать в два раза.





В новой квартире мы живем чуть больше месяца. Два-три раза в неделю приглашаем гостей, поэтому идея с объединением кухни и гостиной для этих целей пришлась очень кстати. Места хватает всем. Сегодня у нас пустует так называемая детская. Мы устроили из нее сушильную и гладильную комнату, пока не купили сушильную машину и не обзавелись новым членом семьи.

















На балконе еще складируются строительные материалы. К сожалению, его не получится утеплить, так как окна сделаны от пола до потолка. Но мы с мебельщиком уже разработали проект, чтобы организовать там места для хранения, а также для работы и отдыха в теплое время. Кстати, плитку на балконе положили из остатков.





И напоследок еще один лайфхак. За пару месяцев до переезда мы подсели на бесплатное мобильное приложение «Отдам Даром» — отдаете то, что вам не нужно, а забираете то, что нужно. С его помощью мы здорово «расхламились», и у нас совсем бесплатно появились карниз, увлажнитель воздуха, цифровая фоторамка и проигрыватель для пластинок, которому еще нужно определить место в нашей новой квартире.





































Наименование Стоимость, BYN Духовой шкаф 370 Посудомойка 500 Варочная панель 400 Стиральная машина 960 Микроволновая печь 400 Вытяжка, воздуховод 270 Раковины (туалет и ванная) 200 Ванна 90 Смесители (туалет, ванная, кухня) 240 Полотенцесушитель 300 Унитаз, инсталляция 505 Вентиляторы вытяжные (туалет, ванная) 65 Зеркала (коридор, туалет, ванная) 205 Блоки газосиликатные 360 Сухие смеси 260 Плитка, фуга 1140 Ламинат, подложка, плинтусы 1080 Обои, клей, работа 990 Светильники 750 Розетки, выключатели, монтажные коробки 285 Кухня 6450 Шкафы (коридор, две комнаты, санузлы) 4220 Двери, фурнитура, установка 2450 Потолок натяжной 1470 Кухонный стол 340 Стулья 200 Кровать с матрасом 1435 Шторы, карнизы 250 Прочие расходы 310 ИТОГО 26 495