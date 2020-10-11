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Баку: ситуация на линии соприкосновения в Карабахе - стабильно напряженная

11.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 окт – Sputnik. Министерство обороны Азербайджана заявило, что ВС Армении грубо нарушили режим гуманитарного перемирия в Карабахе, по данным оборонного ведомства, ситуация по всей линии соприкосновения была стабильно напряженной.

© Sputnik / РИА Новости
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"В ночь с 10 на 11 октября ситуация по всему фронту была стабильно напряженной. Не соблюдающие режим гуманитарного перемирия подразделения вооруженных сил Армении, сосредоточив силы и военную технику, вновь предприняли попытку атаковать небольшими группами в Гадрутском и Джебраильском направлениях, с целью вернуть утраченные позиции. Ночью все попытки противника атаковать были пресечены огнем", - сообщает пресс-служба военного ведомства.

Уточняется, что "в результате действий Азербайджанской Армии большое количество живой силы противника, а также 5 танков Т-72, 6 гаубиц Д-20 и Д-30, 5 грузовиков с боеприпасами, 11 единиц другой автомобильной техники, 3 РСЗО БМ-21 "Град", 5 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 8 систем ПВО и радиолокационная станция были уничтожены и выведены из строя на различных направлениях фронта".

В свою очередь МИД Армении в субботу обвинил Азерайджан в попытке срыва договоренностей о перемирии в Нагорном Карабахе.

"Нарушая собственные обязательства, Азербайджан продолжал боевые действия на различных участках фронта. Удары были нанесены по населенным пунктам Сюникской области Армении. Провокационные действия азербайджанской армии сопровождаются политическими заявлениями, которые нельзя трактовать иначе, как срыв Азербайджаном соглашения о прекращении огня", - говорится в заявлении МИД.

© Sputnik / Владимир Песня
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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших.
 
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