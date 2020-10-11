Сборная Украины проиграла 3 матча подряд с общим счетом 2:13

Источник материала: Tut.by

В 3-м туре Лиги наций сборная Украины дома уступила Германии (1:2). Таким образом, команда Андрея Шевченко проиграла три матча подряд с общим счетом 2:13.

В прошедшем матче у немецкой команды голами отметились Маттиас Гинтер (20-я минута) и Леон Горецка (49), в составе украинской команды отличился Руслан Малиновский (76, пенальти).



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Главный тренер украинцев Андрей Шевченко тем не менее похвалил своих игроков после матча:

«Я очень доволен самоотдачей игроков, выполнением плана на игру. Германия — очень приличная команда в плане контроля мяча, с быстрыми и сильными футболистами. Надо было бороться, работать и играть в свой футбол. Местами получалось хорошо, местами не очень.

Сегодня в составе были ребята, уже не дебютанты, но по 18−19 лет, которые еще не нюхали пороха. Эти игры дадут им возможность ощутить этот уровень и понять, к чему нужно стремиться».

В следующем матче Украина на своем поле 13 октября сыграет против сборной Испании, а Германия в тот же день дома примет команду Швейцарии.

Напомним, перед этим украинцы были разгромлены Францией в товарищеском матче (1:7) и Испанией — в Лиге наций (0:4). Таким образом, общий счет команды после трех противостояний с грандами европейского футбола — 2:13.