Что почитать, чтобы отвлечься. 5 увлекательных книжных новинок о преступлениях в маленьких городках

Источник материала: Tut.by

Психологи говорят о том, что самое утешительное чтение — это детективы, с их четко выстроенным сюжетом, хорошо продуманной загадкой, разделением на «своих» и «злодеев» и обязательной победой добра в финале. Среди книжных новинок мы выбрали для вас пять детективных романов с непередаваемой атмосферой маленьких городков.

«Первая смерть», Кендра Эллиот





Всю свою жизнь спецагент ФБР Мерси Килпатрик следовала заветам «выживальщиков» — закрытой общины, готовящейся к концу света. Пятнадцать лет назад Мерси внезапно разорвала отношения с семьей и сбежала из коммуны. Но когда в ее родном городке появляется серийный убийца, одного за другим убивающий «выживальщиков», Мерси вынуждена вернуться. Неприязнь местных к чужакам и правительству делает Мерси идеальным агентом. Вместе с местным шефом полиции они приступают к расследованию.

Американская глубинка, все друг друга знают, все что-то скрывают, старая лесопилка, и даже шерифа зовут Трумэн. В жизни главной героини есть связанная с городком серьезная тайна, которая и вынудила ее в свое время уехать навсегда и которая имеет отношение к загадочной серии убийств, происходящих в городке много лет назад. Помимо основной сюжетной линии, очень любопытно читать и о самих «выживальщиках» — как они пытаются полностью отгородиться от государства и обеспечивают себя запасами на все случаи жизни от потопа до апокалипсиса.

«Шепот за окном», Алекс Норт





Двадцать лет назад серийный убийца, прозванный прессой Шептальщиком, устроил для жителей маленького английского городка Фезербэнк настоящий ад. Он похищал маленьких мальчиков, нашептывая посылы и обещания в их открытые окна, а потом жестоко убивал. Однако убийцу поймали, история подзабылась. В городке воцарился покой. Именно поэтому сюда решают переехать писатель Том Кеннеди со своим сыном Джейком. После недавней трагедии в их семье покой — это как раз то, что им нужно. И тут в городке пропадает еще один мальчик. Стало известно, что днем раньше он тоже слышал шепот за своим окном. Давний ужас, похоже, вернулся. Но как это возможно, если маньяк уже много лет сидит в тюрьме? И кто будет следующей жертвой?

Несмотря на пропадающих детей, никакой жути в книге нет, никаких тебе складов трупов, кровавых подробностей и переживаний маньяка. Неожиданно куда больше внимания уделяется иной психологической составляющей — отношениям главного героя и его сына, которые пошатнулись на фоне смерти жены.

«Все пропавшие девушки», Меган Миранда





Николетте Фарелл двадцать восемь лет. Она работает психологом в Филадельфии и готовится к свадьбе. Десять лет назад ей пришлось сбежать из родного городка, чтобы справиться с драмой: исчезла ее подруга Коринна. Ее так и не нашли. Тревожный звонок брата заставляет Николетту вернуться домой. Ее отец, бывший преподаватель философии, теряет рассудок. Год назад его поместили в лечебницу, и он неожиданно стал вспоминать о пропавшей девушке. Его полубезумными речами интересуется полиция. Вскрываются новые факты, неожиданно пропадает еще одна девушка.

Это не совсем новинка, но увидела ее на полке — и она просто идеально вписывается в формат «преступлений в глубинке». В романе просто отлично передана атмосфера маленького американского городка среди лесов, где тайны прошлого тесно переплетаются с настоящим, а все жители кажутся подозрительными. Интересная деталь: роман написан задом наперед, как сериал «Реллик», то есть с каждой главой идет обратный отсчет, что, с одной стороны, немного укачивает, а с другой, свежо и необычно, для разнообразия самое то.

«Возьми меня за руку», М.Дж. Форд





Во время ярмарочного карнавала похищен семилетний Дилан Джонс. Восьмилетняя Джози Мастерс видела, как мальчика в красной футболке уводит человек в костюме клоуна. Когда Дилана стали искать, было уже поздно: мальчик исчез. Его так никогда и не нашли. Тридцать лет спустя Джо Мастерс, теперь детектив полиции, все еще испытывает чувство вины за случившееся. В старом заброшенном доме находят останки ребенка и почти истлевшие клочки красной футболки. Тот ли это мальчик, которого она не смогла спасти? Во время ожидания результатов экспертизы приходит известие об исчезновении еще одного мальчика. На лице того, кто его похитил, была маска клоуна. Детектив Джо Мастерс не простит себе, если не спасет этого ребенка.

Популярный сюжет, когда подвергнувшийся в детстве насилию или ставший свидетелем преступления главный герой, вырастая, идет служить в полицию. Тоже довольно классический детектив безо всяких кровавых подробностей, со спокойным, неторопливым расследованием. Главная героиня-детектив вполне себе в духе времени: рассталась с парнем, но так как возраст приближается к сорока, планирует процедуру ЭКО с помощью анонимного донора, параллельно пытаясь решить, как она будет все это оплачивать.

«Охотник», Эндрю Мэйн





Доктор Тео Крей исследует природу на основе математических моделей. Его страсть и одновременно уникальное умение — находить закономерности и систему в хаотичном, на первый взгляд, поведении животных. Когда полиция обнаруживает труп девушки, которую по всем призракам убил медведь, сомнения возникают только у доктора Крея.

Предварительное расследование показывает: подобные убийства уже происходили ранее. Тео уверен: творится что-то странное. Теперь профессору, не обладающему ни навыками детектива, ни полномочиями полицейского, сначала нужно найти информацию обо всех жертвах, а потом убедить власть в своей правоте.

Профессор, далекий от полицейской работы, внезапно обнаруживает, что в маленьких городках орудует серийный убийца, маскируя свои преступления под жертв диких зверей. Пользуясь какими-то своими схемами, ученый находит новые и новые трупы, выкапывает их и приносит в полицейский участок, чтобы доказать свою правоту. Совершенно неправдоподобно, но очень смешно и динамично. Если понравится, на русском уже вышла и вторая книга о приключениях доктора Крея — также гарантировано полное погружение в повествование, что нам и нужно, чтобы на время отвлечься.