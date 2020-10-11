Рецепты вкусных ужинов на сковороде, приготовление которых займет не больше получаса

Источник материала: Tut.by

Повторим нашу подводку, уже ставшую традиционной: если вы сегодня никуда не собираетесь, у нас для вас есть парочка вкусных рецептов, которые вы сможете повторить на своей кухне. Тоже традиционно — рецепты эти простые и очень вкусные, вам понравится.



Татьяна НазарукШеф-повар, кулинарный эксперт, автор проекта «Вкусный Блог» и серии кулинарных книг Шеф-повар, кулинарный эксперт, автор проектаи серии кулинарных книг

Куриные оладьи с брокколи





Ингредиенты на 4 порции: 600 г куриного филе;

300 г брокколи;

1 яйцо;

2 ст. л. муки;

3 зубчика чеснока;

соль по вкусу.

Как готовим?

Курятину рубим ножом на мелкие кусочки. Кладем в миску. Добавляем мелко нарубленную брокколи, натертый чеснок, яйцо и муку. Перемешиваем. Выкладываем ложкой на разогретую сковороду с растительным маслом, разравниваем и жарим на среднем огне с обеих сторон до готовности. Подаем.

Кальмары в простом томатном соусе





Ингредиенты на 4 порции: 1 средняя луковица;

4 зубчика чеснока;

400 г спелых помидоров или томатов в собственном соку;

120 мл белого сухого вина;

соль и сахар по вкусу;

800 г кальмара;

небольшой пучок петрушки.

Как готовим?

Мелко рубим лук и чеснок. Помидоры нарезаем кубиками. В сковороде на среднесильном огне разогреваем 2 ст. л. растительного масла. Кладем лук и жарим, помешивая, 3−4 минуты. Добавляем чеснок и жарим еще пару минут. Кладем помидоры и готовим, помешивая, пару минут. Вливаем вино и готовим, помешивая, 5 минут. Добавляем по вкусу соль и сахар. Кальмары нарезаем кольцами или полосками. Кладем в соус, еще немного солим, перемешиваем и тушим, не накрывая крышкой, еще около 5 минут, до готовности кальмара. Добавляем мелко нарубленную зелень, перемешиваем и подаем.

Жареная свинина с баклажанами и арахисом





Ингредиенты на 4 порции: 500 г свиной вырезки;

1 средний баклажан;

1 средняя луковица;

100 г сырого арахиса;

1 ч. л. кукурузного крахмала;

1 ст. л. соевого соуса;

2 яичных белка;

3 зубчика чеснока;

небольшой пучок зеленого лука;

соль по вкусу.

Как готовим?

Мясо и баклажаны режем на кубики со стороной около 2 см. Крахмал разводим в 2 ст. л. холодной воды, в ту же миску добавляем слегка взбитые вилкой белки, 1 ч. л. соевого соуса и пару щепоток соли. Кладем в полученный кляр мясо и баклажаны, перемешиваем так, чтобы каждый кусочек был обмазан. Разогреваем в сковороде 1 стакан растительного масла и на сильном огне небольшими порциями и постоянно помешивая обжариваем мясо и баклажаны. Жарить нужно не более 2 минут. Каждую порцию перекладываем на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир. Когда мясо обжарено, из сковороды выливаем почти все масло, оставив около 1 ст. ложки. Лук нарезаем тонкими кольцами, чеснок мелко рубим. В разогретое масло кладем лук, арахис и чеснок, жарим, помешивая, 1 минуту, затем добавляем оставшийся соевый соус, мясо и баклажаны, жарим все вместе еще 30 секунд и снимаем с огня. Перед подачей посыпаем крупно нарезанным наискосок зеленым луком. Подаем с рисом или яичной лапшой.

Больше быстрых рецептов для ужина:

Куриная печень с яблоками в сливочном соусе: vkusnyblog.ru/recipe/kurinaya-pechen-s-yablokami-v-slivochnom-souse ;

; Куриные грудки с травяным маслом: vkusnyblog.ru/recipe/kurinye-grudki-s-travyanym-maslom ;

; Курица вок со сладким перцем и ананасом: vkusnyblog.ru/recipe/stir-fraj-iz-kuricy-s-percem-i-ananasom ;

; Быстрая пикатта из скумбрии: vkusnyblog.ru/recipe/bystraya-pikatta-iz-skumbrii .