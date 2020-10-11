ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рецепты вкусных ужинов на сковороде, приготовление которых займет не больше получаса

11.10.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Повторим нашу подводку, уже ставшую традиционной: если вы сегодня никуда не собираетесь, у нас для вас есть парочка вкусных рецептов, которые вы сможете повторить на своей кухне. Тоже традиционно — рецепты эти простые и очень вкусные, вам понравится.


  • Татьяна НазарукШеф-повар, кулинарный эксперт, автор проекта «Вкусный Блог» и серии кулинарных книг

Куриные оладьи с брокколи


Ингредиенты на 4 порции:

  • 600 г куриного филе;
  • 300 г брокколи;
  • 1 яйцо;
  • 2 ст. л. муки;
  • 3 зубчика чеснока;
  • соль по вкусу.

Как готовим?

  1. Курятину рубим ножом на мелкие кусочки. Кладем в миску.
  2. Добавляем мелко нарубленную брокколи, натертый чеснок, яйцо и муку. Перемешиваем.
  3. Выкладываем ложкой на разогретую сковороду с растительным маслом, разравниваем и жарим на среднем огне с обеих сторон до готовности.
  4. Подаем.

Кальмары в простом томатном соусе


Ингредиенты на 4 порции:

  • 1 средняя луковица;
  • 4 зубчика чеснока;
  • 400 г спелых помидоров или томатов в собственном соку;
  • 120 мл белого сухого вина;
  • соль и сахар по вкусу;
  • 800 г кальмара;
  • небольшой пучок петрушки.

Как готовим?

  1. Мелко рубим лук и чеснок. Помидоры нарезаем кубиками.
  2. В сковороде на среднесильном огне разогреваем 2 ст. л. растительного масла. Кладем лук и жарим, помешивая, 3−4 минуты. Добавляем чеснок и жарим еще пару минут.
  3. Кладем помидоры и готовим, помешивая, пару минут. Вливаем вино и готовим, помешивая, 5 минут. Добавляем по вкусу соль и сахар.
  4. Кальмары нарезаем кольцами или полосками. Кладем в соус, еще немного солим, перемешиваем и тушим, не накрывая крышкой, еще около 5 минут, до готовности кальмара.
  5. Добавляем мелко нарубленную зелень, перемешиваем и подаем.

Жареная свинина с баклажанами и арахисом


Ингредиенты на 4 порции:

  • 500 г свиной вырезки;
  • 1 средний баклажан;
  • 1 средняя луковица;
  • 100 г сырого арахиса;
  • 1 ч. л. кукурузного крахмала;
  • 1 ст. л. соевого соуса;
  • 2 яичных белка;
  • 3 зубчика чеснока;
  • небольшой пучок зеленого лука;
  • соль по вкусу.

Как готовим?

  1. Мясо и баклажаны режем на кубики со стороной около 2 см.
  2. Крахмал разводим в 2 ст. л. холодной воды, в ту же миску добавляем слегка взбитые вилкой белки, 1 ч. л. соевого соуса и пару щепоток соли. Кладем в полученный кляр мясо и баклажаны, перемешиваем так, чтобы каждый кусочек был обмазан.
  3. Разогреваем в сковороде 1 стакан растительного масла и на сильном огне небольшими порциями и постоянно помешивая обжариваем мясо и баклажаны. Жарить нужно не более 2 минут.
  4. Каждую порцию перекладываем на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир.
  5. Когда мясо обжарено, из сковороды выливаем почти все масло, оставив около 1 ст. ложки. Лук нарезаем тонкими кольцами, чеснок мелко рубим. В разогретое масло кладем лук, арахис и чеснок, жарим, помешивая, 1 минуту, затем добавляем оставшийся соевый соус, мясо и баклажаны, жарим все вместе еще 30 секунд и снимаем с огня.
  6. Перед подачей посыпаем крупно нарезанным наискосок зеленым луком. Подаем с рисом или яичной лапшой.

Больше быстрых рецептов для ужина:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Повторим нашу подводку, уже ставшую традиционной: если вы сегодня никуда не собираетесь, у нас для вас есть парочка вкусных рецептов, которые вы сможете повторить...
 
Новости дня
Новости разные
 
Видеофакт. В акции солидарности в Сан-Франциско участвовал Семен Шарецкий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.10.2020
Mir24.TV Belarus
11.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика