Рецепты вкусных ужинов на сковороде, приготовление которых займет не больше получаса

Повторим нашу подводку, уже ставшую традиционной: если вы сегодня никуда не собираетесь, у нас для вас есть парочка вкусных рецептов, которые вы сможете повторить на своей кухне. Тоже традиционно — рецепты эти простые и очень вкусные, вам понравится.
Татьяна НазарукШеф-повар, кулинарный эксперт, автор проекта «Вкусный Блог» и серии кулинарных книг
Куриные оладьи с брокколи
Ингредиенты на 4 порции:
600 г куриного филе;
300 г брокколи;
1 яйцо;
2 ст. л. муки;
3 зубчика чеснока;
соль по вкусу.
Как готовим?
Курятину рубим ножом на мелкие кусочки. Кладем в миску.
Добавляем мелко нарубленную брокколи, натертый чеснок, яйцо и муку. Перемешиваем.
Выкладываем ложкой на разогретую сковороду с растительным маслом, разравниваем и жарим на среднем огне с обеих сторон до готовности.
Подаем.
Кальмары в простом томатном соусе
Ингредиенты на 4 порции:
1 средняя луковица;
4 зубчика чеснока;
400 г спелых помидоров или томатов в собственном соку;
120 мл белого сухого вина;
соль и сахар по вкусу;
800 г кальмара;
небольшой пучок петрушки.
Как готовим?
Мелко рубим лук и чеснок. Помидоры нарезаем кубиками.
В сковороде на среднесильном огне разогреваем 2 ст. л. растительного масла. Кладем лук и жарим, помешивая, 3−4 минуты. Добавляем чеснок и жарим еще пару минут.
Кладем помидоры и готовим, помешивая, пару минут. Вливаем вино и готовим, помешивая, 5 минут. Добавляем по вкусу соль и сахар.
Кальмары нарезаем кольцами или полосками. Кладем в соус, еще немного солим, перемешиваем и тушим, не накрывая крышкой, еще около 5 минут, до готовности кальмара.
Добавляем мелко нарубленную зелень, перемешиваем и подаем.
Жареная свинина с баклажанами и арахисом
Ингредиенты на 4 порции:
500 г свиной вырезки;
1 средний баклажан;
1 средняя луковица;
100 г сырого арахиса;
1 ч. л. кукурузного крахмала;
1 ст. л. соевого соуса;
2 яичных белка;
3 зубчика чеснока;
небольшой пучок зеленого лука;
соль по вкусу.
Как готовим?
Мясо и баклажаны режем на кубики со стороной около 2 см.
Крахмал разводим в 2 ст. л. холодной воды, в ту же миску добавляем слегка взбитые вилкой белки, 1 ч. л. соевого соуса и пару щепоток соли. Кладем в полученный кляр мясо и баклажаны, перемешиваем так, чтобы каждый кусочек был обмазан.
Разогреваем в сковороде 1 стакан растительного масла и на сильном огне небольшими порциями и постоянно помешивая обжариваем мясо и баклажаны. Жарить нужно не более 2 минут.
Каждую порцию перекладываем на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир.
Когда мясо обжарено, из сковороды выливаем почти все масло, оставив около 1 ст. ложки. Лук нарезаем тонкими кольцами, чеснок мелко рубим. В разогретое масло кладем лук, арахис и чеснок, жарим, помешивая, 1 минуту, затем добавляем оставшийся соевый соус, мясо и баклажаны, жарим все вместе еще 30 секунд и снимаем с огня.
Перед подачей посыпаем крупно нарезанным наискосок зеленым луком. Подаем с рисом или яичной лапшой.