Сбежавший из Кыргызстана Бакиев: частые смены власти ни к чему хорошему привести не могут

В интервью белорусскому ТВ он заявил, что жители Беларуси «должны ценить безопасность и мир».





По его мнению, частые смены власти ни к чему хорошему привести не могут.

Бакиев, пишет tengrinews.kz , считает, что если бы в Беларуси удалось сделать переворот, то жители страны быстро поняли бы, что произошло со страной. Они «локти кусали бы, но поздно было бы».

Напомним, 12 февраля 2013 года он был признан виновным в «злоупотреблении служебным положением» и заочно приговорен к 24 годам лишения свободы.