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Сбежавший из Кыргызстана Бакиев: частые смены власти ни к чему хорошему привести не могут
Источник материала: Навiны
В интервью белорусскому ТВ он заявил, что жители Беларуси «должны ценить безопасность и мир».
По его мнению, частые смены власти ни к чему хорошему привести не могут.
Бакиев, пишет
Напомним, 12 февраля 2013 года он был признан виновным в «злоупотреблении служебным положением» и заочно приговорен к 24 годам лишения свободы.
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В интервью белорусскому ТВ он заявил, что жители Беларуси «должны ценить безопасность и мир».
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