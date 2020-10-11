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Сбежавший из Кыргызстана Бакиев: частые смены власти ни к чему хорошему привести не могут

11.10.2020 09:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

 

В интервью белорусскому ТВ он заявил, что жители Беларуси «должны ценить безопасность и мир».

Сбежавший из Кыргызстана Бакиев: частые смены власти ни к чему хорошему привести не могут

По его мнению, частые смены власти ни к чему хорошему привести не могут.

Бакиев, пишет tengrinews.kz, считает, что если бы в Беларуси удалось сделать переворот, то жители страны быстро поняли бы, что произошло со страной. Они «локти кусали бы, но поздно было бы».

Напомним, 12 февраля 2013 года он был признан виновным в «злоупотреблении служебным положением» и заочно приговорен к 24 годам лишения свободы.

 
 
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  В интервью белорусскому ТВ он заявил, что жители Беларуси «должны ценить безопасность и мир».
 
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