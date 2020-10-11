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Белорусов учат зачётно варить картошку? Поляки рассказали как правильно это делать

11.10.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Может показаться, что приготовление картофеля - это самое простое занятие, которое мы можем сделать на кухне. Однако польский портал wp.pl развенчал, наверное, самый распространенный миф о том как правильно варить картошку.



Чаще всего мы бросаем картофель в кастрюлю и заливаем холодной водой, затем начинаем варить. Из-за этого в процессе приготовления картошка теряет большую часть своей питательной ценности.

Гораздо лучший вариант — положить сырой картофель в уже кипящую воду! Воду солим только после того, как картофель размягчится.
Сколько соли добавить в варку картофеля? Предполагается, что 1 чайной ложки хватит на 1 килограмм картофеля или 1 литр воды.

Молодую картошку и старую лучше готовить по-разному:

Молодой картофель (очищенный или неочищенный) бросаем в кипящую воду и варим на среднем огне около 15-20 минут. Не торопитесь. Слишком сильный огонь может привести к тому, что снаружи клубни треснут и переварятся, а середина будет сырой. Солим, как уже говорили, в конце варки.
Старый картофель стоит приготовить в мундире. Именно под кожурой находится наибольшее количество полезных веществ. Однако, если вы все-таки решили очистить клубни, делать это нужно очень тонко.
Чтобы картофель стал еще вкуснее, в воду стоит добавить молоко (250 мл на литр воды), масло и лук. Это секретный способ отца Гранде, священнослужителя Вроцлавского монастыря бонифратров, который в своей книге кулинарных советов о здоровье дал практические советы о том, как приготовить картошку, чтобы она сохраняла полезные свойства, сообщает польский портал.
Кстати, картофель — полезная еда. В 100 граммах вареного картофеля около 75 килокалорий. В клубнях есть легко усваиваемые углеводы и ценный белок. Картофель также является отличным источником витамина С. Один средний клубень картошки покрывает 1/4 суточной потребности в этом ингредиенте.

Кроме того, поедая картофель, мы восполняем недостатки таких элементов, как магний, кальций, железо, марганец, натрий, фтор, йод и сера.
 
 
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Может показаться, что приготовление картофеля - это самое простое занятие, которое мы можем сделать на кухне. Однако польский портал wp.pl развенчал, наверное, самый...
 
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