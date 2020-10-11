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В МВД рассказали, что уже скоро завершится проверка митрополита Кондрусевича на принадлежность к белорусскому гражданству

11.10.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Министерстве внутренних дел рассказали, что скоро завершится проверка Тадеуша Кондрусевича на принадлежность к белорусскому гражданству.





- Она пока еще не завершена, но уже скоро закончим, - рассказал порталу tut.byначальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

На вопрос о том, не лишили ли главу католической церкви Беларуси гражданства, Бегун ответил, что по данному факту еще нет решения.

Напомниv, что Тадеуша Кондрусевича не впустили в Беларусь 31 августа, когда он возвращался из командировки. Уже 15 сентября стало известно, что главу католической церкви Беларуси проверяют на принадлежность к белорусскому гражданству.
 
 
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В Министерстве внутренних дел рассказали, что скоро завершится проверка Тадеуша Кондрусевича на принадлежность к белорусскому гражданству.
 
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