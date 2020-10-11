|
В МВД рассказали, что уже скоро завершится проверка митрополита Кондрусевича на принадлежность к белорусскому гражданству
Источник материала: Партизан
В Министерстве внутренних дел рассказали, что скоро завершится проверка Тадеуша Кондрусевича на принадлежность к белорусскому гражданству.
- Она пока еще не завершена, но уже скоро закончим, - рассказал порталу
На вопрос о том, не лишили ли главу католической церкви Беларуси гражданства, Бегун ответил, что по данному факту еще нет решения.
Напомниv, что Тадеуша Кондрусевича не впустили в Беларусь 31 августа, когда он возвращался из командировки. Уже 15 сентября стало известно, что главу католической церкви Беларуси проверяют на принадлежность к белорусскому гражданству.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МВД рассказали, что уже скоро завершится проверка митрополита Кондрусевича на принадлежность к белорусскому гражданству
В Министерстве внутренних дел рассказали, что скоро завершится проверка Тадеуша Кондрусевича на принадлежность к белорусскому гражданству.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)