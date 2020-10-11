ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Венедиктов: Александр Григорьевич показывает себя как фокусник

11.10.2020 09:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лукашенко зажат между Европой, Россией и собственным протестом. И он ищет, каким образом из этого выскочить.



Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал последние действия главы Беларуси.

— Лукашенко играет с двух рук. Внутри Беларуси, – сказал Венедиктов в эфире Эха Москвы. — С одной стороны он играет в сторону по-прежнему разгона и задержаний.

С другой стороны он запускает вот этот конституционный процесс, объявляя о том, что для того чтобы изменить Конституцию, нужны новые — внимание – выборы в конституционное собрание.

Но если они будут проходить так же, как они проходили на выборах президента, то ничего это не даст. Мы не знаем, на каких условиях и по каким правилам и кто сможет принимать участие.

― В этом и фокус.

― Именно слово «фокус» очень правильное. Потому что Александр Григорьевич показывает себя как фокусник. Настоящий. Вытаскивая из рукава и шляпы то 15 тысяч долларов для Тихановской…

― Это от создателей Майка и Ника.

― Лукашенко еще зажат между Европой, Россией и собственным протестом. И он ищет, каким образом из этого выскочить. Формально удовлетворить какие-то требования России, какие-то требования еще раз напомню – части своего электората, который ушел в протест. Своего. Своих белорусских избирателей. И все-таки иметь в виду, соответственно не слишком ссориться с Европой. Поссориться, но быстро помириться.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко зажат между Европой, Россией и собственным протестом. И он ищет, каким образом из этого выскочить.
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия стала девятой в мире по расходам на покупку футболистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.10.2020
Mir24.TV Belarus
11.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика