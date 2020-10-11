Глава отдела лицензирования федерации футбола Литвы: бело-красно-белый флаг не запрещен на стадионе













"Мы не видим большой проблемы, если кто-то пронесет этот [БЧБ] флаг на стадион. Да, он, возможно, несет политический посыл, и УЕФА считает футбол не местом для политиков. Но в официальном списке запрещенной символики я не увидел ни старого белорусского флага, ни чего-либо еще, что могло бы иметь отношение к воскресному матчу.





delfi.lt. Поэтому мы не видим причин что-то запрещать — по крайней мере, пока", — цитирует Бехтерева





Издание также сообщает, что во время хоккейного матча КХЛ между рижским и минским "Динамо" болельщик был выдворен с арены за то, что пронес бело-красно-белый флаг. Охранники подошли к зрителю, покрытому национальным белорусским флагом, и призвали покинуть рижскую арену: "Меня выгнали в первом матче сезона, на котором я присутствовал", — сказал хоккейный фанат Робертас Пильскунг газете Latvijas Avize, который сказал, что после матча ему позвонил представитель клуба и получил дополнительное предупреждение. Председателем наблюдательного совета клуба "Динамо" является Юрис Савицкис, глава Itera Latvija, компании, подконтрольной российскому энергетическому концерну "Роснефть". Правда, другой глава "Динамо" — председатель правления, бывший президент Латвии Гунтис Улманис — опроверг информацию о том, что клуб дал указание перед матчем с гостями из Беларуси не допускать появления на трибунах подобной атрибутики.





Как бы то ни было, подобных инцидентов в Вильнюсе быть не должно, — считает журналист delfi.lt.





Другое дело, что белорусские футболисты в дни после президентских выборов предпочли сделать вид, что происходящее в стране их не касается, поэтому многие белорусы просто отказались болеть за такую сборную.