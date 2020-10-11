Спасаясь, прыгнули в Швецию. Двое витебчан месяц живут в посольстве Швеции

Жители Витебска перепрыгнули через ограждение посольства, спасаясь от преследования милиционеров. Отца и сына силовики пытались задержать еще в Витебске 6 сентября во время акции протеста.





Владислав Кузнечик и его отец Виталий не хотят общаться с медиа. Их телефон недоступен, но они пользуются мессенджерами в сети. На вопрос «Белсата» об их нынешнем статусе и ситуации в целом Виталий Кузнечик написал, что не они дают комментариев.





Кузнечики находятся на территории шведского посольства в Минске с 11 сентября. 6 сентября они принимали участие в акции протеста в своем родном Витебске. Милиционеры пытались их задержать, применяя в том числе слезоточивый газ, били дубинками. Но отец и сын сумели избежать задержания, попали в Минск и попросили убежища в посольстве Швеции. Мужчин не пустили на территорию дипломатического представительства, поэтому они перепрыгнули через ограждение и остались недостижимыми для милиционеров, которые в тот день окружили территорию посольства и требовали выдачи беженцев.





«С точки зрения международного права мужчины могут находиться на территории другого государства (а посольство и есть территория другого государства) столько, сколько это сочтет нужным правительство Швеции. Единственное, конечно, их вывезти очень сложно. Даже если использовать дипломатический транспорт – машину могут остановить и проверить документы этих граждан. Гарантий диптранспорт не дает. Закон запрещает обыск, но пассажиров, если они граждане Беларуси, могут задержать», – говорит Павел Знавец, специалист по международному праву.





Поэтому, считает эксперт, у отца и сына сейчас ситуация похожа на ту, что была у Джулиана Ассанжа.





«Они де-юре на территории Швеции, но де-факто находятся в Беларуси. Получается патовая ситуация. Но любой вопрос можно решить через договоры с тем же МИДом, заключить соглашение через ноту, например. То есть если Швеция представляет им политическое убежище, то с момента получения этого статуса они могут безопасно покинуть Беларусь. Правда, таких прецедентов я не знаю. Также нужно смотреть и на межгосударственные соглашения», – говорит Павел Знавец.





Впрочем, по мнению специалиста, говорить о наличии таких соглашений, тем более с Швецией, не приходится. Особенно в момент, когда белорусский МИД фактически расформирован, ведь за последние месяцы уволились десятки дипломатов.





«В целом ситуация крайне неординарная. Я думаю, что шведы сами в замешательстве, не знают, как выйти из такой ситуации. А вообще разрешение на проживание на территории Швеции принимает правительство страны. Посол Швеции разрешил временно им там находиться, пока вопрос предоставить политическое убежище или нет – решит правительство. Если же будет отказ, то белорусская сторона может потребовать, чтобы их выдали. В любом случае, бесконечно такая ситуация не может длиться», – говорит Павел Знавец.





Примеров, когда граждане стран прятались в иностранных посольствах, довольно много. И большинство из них зафиксированы в советские времена. Так, после подавления восстания в 1956 году в Венгрии в посольство США в Будапеште постучался архиепископ Эстергома. На территории посольства он прожил 15 лет, пока власти Венгрии не дали разрешение на переезд в Австрию в 1971 году.





В 1978 году представители советской общины пятидесятников скрылись от спецслужб на территории посольства США в Москве. Они прожили в посольстве пять лет, пока не получили разрешение на выезд.





После развала СССР в 1991 году в посольстве Чили в Москве скрылся бывший генеральный секретарь Социалистической партии Германии Эрих Хонеккер.





Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в 2012 году скрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В 2019 году Эквадор все же отказал Ассанджу предоставить убежище, в результате полиция Британии арестовала его.







