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Жителей частного сектора обязали до конца года установить мусорные контейнеры

11.10.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как продвигается работа по обеспечению домовладений контейнерами для твердых коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов и почему не стоит затягивать сроки их получения, корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в Минском городском жилищном хозяйстве.



По данным на конец сентября, в Минске контейнерами для сбора ТКО оснащено 93% домовладений, для ВМР — 68 %. Всего в частном секторе столицы 14 121 дом. Получается, жители почти 1 тыс. усадеб вообще не имеют контейнеров, а около 3,5 тыс. — лишены возможности раздельного сбора вторсырья.

— К сожалению, некоторые собственники не осознают важности проблемы, им удобнее выносить за забор пакеты, в которые складывают все отходы подряд. Призываем их к пониманию, что такой способ не является цивилизованным, возврата к нему не будет. Не так сложно подъехать на предприятие, которое занимается вывозом отходов на данной территории, и забрать один или два контейнера, а если такой возможности нет, позвонить и оставить заявку на доставку. Мы пошли навстречу горожанам и не стали предпринимать радикальных мер, перевозчики пока забирают и пакеты. Но с 2021 года в соответствии с утвержденной схемой обращения с отходами будет применяться только контейнерный способ, — сообщила заместитель генерального директора МГЖХ Анастасия Воробьева.

Если кого-то не устраивают условия, на которых емкости передаются безвозмездно, можно приобрести их за собственные средства у изготовителя или в розничной сети, обратила внимание специалист.

Со следующего года планируется также передавать домовладельцам и баки для сбора растительных отходов.
 
Теги: Минск
 
 
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Как продвигается работа по обеспечению домовладений контейнерами для твердых коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов и почему не стоит...
 
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