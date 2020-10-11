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IBM разделится на две компании и сосредоточится на облачных технологиях

11.10.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

109-летняя корпорация IBM выделит подразделение инфраструктурных услуг в самостоятельную публичную компанию,

Об этом пишет dev.by со ссылкой на Reuters.
Подразделение обеспечивает техподдержку 4,6 тысяч клиентов в 115 странах мира, а портфель имеющихся у него заказов оценивается в $60 млрд. Новую компанию с черновым названием NewCo на основе него образуют до конца 2021 года, в ближайшие месяцы будет сформирована её структура управления. Издержки на отделение и функциональные преобразования оцениваются примерно в $5 млрд.

Штат новой компании с годовой выручкой в $19 млрд будет достигать 90 тысяч человек. Сейчас в IBM работает более 352 тысяч сотрудников. Оставшаяся под её крылом часть бизнеса приносит $59 млрд годового дохода.
 
 
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109-летняя корпорация IBM выделит подразделение инфраструктурных услуг в самостоятельную публичную компанию,
 
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