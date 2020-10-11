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В Украине растут цены на битум: белорусский бизнес наращивает поставки

11.10.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ценовое агентство Argus сообщает, что спрос на битум на украинском рынке остается высоким, несмотря на похолодание и ухудшение погоды. И цены на этот продукт на этой неделе увеличились у некоторых торговых компаний.

«Из-за дождей объемы ремонтных работ немного сократились, но на рынке продолжает ощущаться нехватка битума. В первую очередь это объясняется проблемами с логистикой», — отмечают импортеры.

В результате верхняя граница диапазона цен на битум марки 70/100 производства Кременчугского НПЗ на вторичном рынке повысилась на 100 гривен, до 14 100 гривен за тонну, в то время как нижняя не изменилась — 13 700 гривен за тонну (fot Кременчугский НПЗ).

Верхняя граница диапазона стоимости автомобильных партий дорожного битума производства Мозырского НПЗ на белорусско-украинской границе в течение недели повысилась на 100 гривен, до 14 000 гривен за тонну (fot Выступовичи, Житомирская обл.), а нижняя не изменилась — 13 600 гривен за тонну.

За январь — август Беларусь увеличила поставки битумов в Украину на 74%, до 317,8 тыс. тонн.

И тому есть объяснение: Мозырский НПЗ находится всего в 100 км от Киева, это ближе, чем Кременчуг. А железнодорожное и автомобильное сообщение Мозырь — Киев достаточно хорошее. Кроме того, белорусская продукция традиционно на 10-15% дешевле, чем у украинского производителя.

По некоторым оценкам, украинский рынок приносит белорусским поставщикам битумов $80-100 млн в год.

В 2020 году Украина выделила на дороги рекордных 110 млрд ($3,9 млрд) гривен, что, по расчетам строительных компаний, позволит увеличить потребление битума до 900 тыс. тонн.

Кроме МНПЗ, крупным поставщиком битумов является Нефтебитумный завод белорусского бизнесмена Николая Воробья, который нарастил продажи в Украине вдвое.

Помимо них, в число лидирующих поставщиков битума в Украину входят: ООО «Кантарелл Украина», ООО «Альянс Энерго Трейд», ООО «Битэкс», ООО «Виктория 2008».

Аналитики рынка нефтепродуктов сейчас обеспокоены тем, что ухудшение отношений между Украиной и Беларусью и забастовки на НПЗ могут лишить Украину белорусского битума.
 
 
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Ценовое агентство Argus сообщает, что спрос на битум на украинском рынке остается высоким, несмотря на похолодание и ухудшение погоды. И цены на этот продукт на этой...
 
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