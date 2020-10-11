Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах в первую ночь перемирия









В обстреле армянская сторона и руководство НКР обвинили азербайджанских военных. В ответ Минобороны Азербайджана назвало эти сообщения дезинформацией и заявило о полном соблюдении перемирия «в отличие от армянской стороны».





Азербайджанские военные утверждают, что армянская сторона в ночь на 11 октября обстреляла второй по величине город страны Гяджа. Сообщалось, что огонь велся с территории Бердского района Армении. В результате один из снарядов полностью разрушил жилой дом, погибли пять человек, еще 17 были ранены.





В Ереване эти обвинения опровергли. «Упомянутые претензии абсолютно ложны и не имеют никакого отношения к реальности», — написала в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.





Баку и Ереван по итогам прошедших в Москве переговоров договорились о перемирии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. Практически сразу после вступления в силу режима прекращения огня стороны обвинили друг друга в его нарушении.





Боевые действия с применением тяжелой техники и авиации между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха начались 27 сентября. Ереван и Буку обвинили друг друга в провокациях и развязывании конфликта и ввели на своих территориях военное положение.