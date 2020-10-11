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Мировой женский демарш: акции протеста белорусок вчера прошли в Минске и в 60 городах 27 стран мира

11.10.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Напомним, что акции протеста против брутальных белорусских выборов проходят уже более двух месяцев. "Женские марши", которые проходят по субботам, "джентльмены" в форме даже пытались жестоко разгонять. Акции поменяли формат, но не прекратились


Минск. Фото Natalia Fedosenko/TASS

Вчера белорусок, которые протестуют в Минске и других городах страны, поддержали белоруски зарубежья. 

Акции прошли в Брюсселе, Варшаве, Таллине, Санкт-Петербурге и других городах. Всего в акции проходят в более чем 60 городах  в 27 городах мира. 


Санкт-Петербург


Рига

В Вильнюсе к женской акции солидарности присоединилась Светлана Тихановская. 


Вильнюс


Париж
 
Теги: Минск
 
 
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Напомним, что акции протеста против брутальных белорусских выборов проходят уже более двух месяцев. "Женские марши", которые проходят по субботам, "джентльмены" в...
 
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