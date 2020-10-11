ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Координационный совет требует освобождения всех политзаключенных

11.10.2020 10:23 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

В настоящее время в Беларуси за решеткой находятся 97 политических заключенных, которые должны быть немедленно освобождены.

Об этом говорится в заявлении Координационного совета.

«Десятки тысяч беларусов каждый день выходят на улицы, выражая свое несогласие с беззаконием и насилием со стороны государства над собственными гражданами. Сотни наших сограждан сейчас находятся в тюрьмах и ИВС. 97 человек, признанных политическими заключёнными — гордость Беларуси. Даже находясь в заточении, они сражаются за свободу», - говорится в заявлении.

«Мы знаем, что ВСЕ политические заключенные сейчас должны быть на свободе. И мы верим в то, что любые заключенные достойны человеческого отношения и права быть услышанными», - подчеркивается в заявлении.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время в Беларуси за решеткой находятся 97 политических заключенных, которые должны быть немедленно освобождены.
 
Новости дня
Новости разные
 
Азербайджан обвинил Армению в гибели людей при обстреле города Гянджа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.10.2020
Mir24.TV Belarus
11.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика