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На первом энергоблоке БелАЭС запущена цепная реакция

11.10.2020 10:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

На первом энергоблоке Белорусской АЭС запущена цепная реакция, реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности.

«Таким образом положено начало жизненного цикла реактора», - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго Беларуси.

«В ближайшее время на первом энергоблоке проведут комплекс исследований, которые позволят подтвердить надежность всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки. Следующим этапом станет энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны», - отмечается в сообщении.

Энергетический пуск первого реактора БелАЭС запланирован на первую половину 2021 года.

 
 
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На первом энергоблоке Белорусской АЭС запущена цепная реакция, реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности.
 
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