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Долги белорусов перешагнули через рекордный рубеж

11.10.2020 10:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти дали новую информацию о долговой нагрузке на население. Цифры обязательств белорусов впечатляют, пишут banki24.by.



Что будет дальше? По состоянию на 1 сентября задолженность физлиц по банковским кредитам составила 15,532 млрд BYN.

Это максимальное значение за все время ведения статистики. С начала года размер долга вырос на 9,7%, за скользящий год (12 месяцев) — на 18,7%.

Для сравнения: в январе—августе 2019-го объем задолженности по кредитам увеличился на 12,8%. Замедление темпов кредитования физлиц в 2020 году связано с периодом с апреля по июль, когда банки резко ограничили кредитование на фоне кризиса и девальвации.

Это не значит, что в текущем году рост задолженности прекратится, рост еще будет. В Беларуси уже около 11 лет действует запрет на валютное кредитование населения. Поэтому подавляющее большинство кредитов номинированы в белорусских рублях.

На 1 сентября доля «зайчика» в долгах белорусов составила 99,79%. Кредиты банков населению делятся на 2 главные категории — потребительские и жилищные.

Сумма кредитов на потребительские нужды к 1 сентября составила 5,884 млрд BYN. Размер долга по потребкредитам с начала 2020 года увеличился на 7,4%, за скользящий год — на 14,8%.

Справочно: за 8 месяцев 2019-го кредитование выросло на 16,8%. Долги белорусов по жилищным кредитам составили 9,436 млрд BYN. С 1 января размер обязательств возрос на 11,6%, с 1 сентября 2019 года — на 20,4%. В прошлом году с 1 января по 1 сентября долги физлиц увеличились на 10,4%.

Раз в квартал чиновники считают отношение долга домашних хозяйств к ВВП и отношение выплат домашних хозяйств в счет обслуживания долга и погашения его основной суммы к доходу.

Последняя статистика по долгам домашних хозяйств доступна на 1 июля 2020 года. Первый из показателей стал наибольшим за период измерений. Отношение долга к ВВП составило 10,8%, а отношение выплат по долгу к доходам — 11,7%.

Больше всех должны по кредитам жители Минска. Задолженность физлиц в столице составила 3,601 млрд BYN. Только 73,3 млн BYN из этой суммы относилось к краткосрочным кредитам (на срок до года), остальные были долгосрочными.

К 1 сентября банки в Минске навыдавали столько кредитов, что задолженность горожан по потребительским займам достигла 1,511 млрд BYN, а по жилищным — 1,990 млрд BYN. До сих пор значительная часть кредитов белорусов относится к льготным.

На 1 сентября в целом по стране задолженность по таким кредитам составила 4,499 рд BYN, по Минску — 613,8 млн BYN.
 
Теги: Минск
 
 
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Власти дали новую информацию о долговой нагрузке на население. Цифры обязательств белорусов впечатляют, пишут banki24.by.
 
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