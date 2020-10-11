Испания и Португалия подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030

пишет sportarena.by Испания и Португалия подписали соглашение о продвижении совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года,sportarena.by





Соглашение ратифицировали президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес и его португальский коллега Фернанду Гомеш, оба занимающие должности вице-президентов УЕФА.

Договор о стратегическом сотрудничестве был подписан вчера на стадионе Жозе Альваладе в Лиссабоне, накануне товарищеского матча между сборными Португалии и Испании.





Испания уже принимала чемпионат мира в 1982 году. В Португалии проходил только розыгрыш чемпионата Европы в 2004 году.



