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Испания и Португалия подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030

11.10.2020 10:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Соглашение ратифицировали вчера в Лиссабоне

Испания и Португалия подписали соглашение о продвижении совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, пишет sportarena.by

Соглашение ратифицировали президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес и его португальский коллега Фернанду Гомеш, оба занимающие должности вице-президентов УЕФА.
Договор о стратегическом сотрудничестве был подписан вчера на стадионе Жозе Альваладе в Лиссабоне, накануне товарищеского матча между сборными Португалии и Испании.

Испания уже принимала чемпионат мира в 1982 году. В Португалии проходил только розыгрыш чемпионата Европы в 2004 году.
 
 
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Соглашение ратифицировали вчера в Лиссабоне
 
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