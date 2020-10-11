Повышается ли арендная плата за землю?

Несколько раньше местные власти в соответствии с Указом президента от 24.04.2020 № 143 «О поддержке экономики» снижали для субъектов хозяйствования, занятых в сферах деятельности признанных пострадавшими от пандемии, налог на недвижимость и земельный налог, а также предоставили отсрочку уплаты этих налогов на второй-третий кварталы с последующим погашением в рассрочку в четвертом квартале.





Многим эти два решения показались противоречивыми. Однако, по мнению специалистов Государственного комитета по имуществу, никакого противоречия тут нет.





Дело в том, что в 2019 году действовал указ от 01.03.2010 № 101, который, как и налоговое законодательство, предоставлял право местным исполкомам увеличивать (уменьшать) арендную плату за земельные участки отдельным категориям плательщиков не более чем в 2,5 раза, а местным Советам депутатов — на столько же изменять ставки земельного налога. В текущем году местные Советы депутатов вправе увеличивать (уменьшать) ставки земельного налога не более чем в 2 раза.





Теперь указ № 160, как и налоговое законодательство, предоставляет право местным исполнительным комитетам увеличивать (уменьшать) ставки арендной платы отдельным категориям плательщиков не более чем в 2 раза. При этом в Госкомимуществе уверены, что нормы указов № 160 и № 143 не противоречат друг другу, поскольку эти нормативные акты распространяют свое действие на разные временные периоды и в отношении разных категорий плательщиков. Указ № 143 носит оперативный характер и направлен на реализацию мер поддержки субъектов хозяйствования отдельных отраслей экономики, наиболее подверженных неблагоприятному воздействию сложившейся эпидемиологической ситуации.





Приложением 3 к Указу № 160 установлены коэффициенты к размеру ежегодной арендной платы за земельные участки (части земельных участков), на которых расположены возведенные после 1 января 2019 года юридическими лицами капитальные строения (здания, сооружения), их части. Право на применение этих коэффициентов предоставлено юридическим лицам при исчислении арендной платы на очередной финансовый год (пункт 6 Указа № 160).





При этом право юридических лиц применять такие коэффициенты заканчивается после пятого года, начиная с даты приемки капитальных строений (зданий, сооружений), их частей в эксплуатацию.





А поскольку коэффициенты, установленные приложением 3 к Указу № 160, в числовом выражении распределяются от 0,2 до 0,8, их, по мнению специалистов Госкомимущества, нет оснований относить к факторам, повышающим арендную плату.





Пока неизвестно, сколько субъектов хозяйствования по всей с ане затронет повышение арендной платы за земельные участки, находящиеся в госсобственности. Такие сведения появятся только у Министерства по налогам и сборам, да и то нескоро. Конкретные суммы арендной платы за землю и земельного налога, подлежащие уплате в местные бюджеты, юридические лица исчисляют самостоятельно и подают соответствующие сведения в налоговые органы по месту нахождения земельного участка и по месту своей регистрации. Гражданам и индивидуальным предпринимателям земельный налог ежегодно начисляют налоговые органы, а арендную плату налоговые органы ежегодно выставляют им к уплате из договоров аренды земельных участков.





Сведения о расчетах сумм арендной платы или земельного налога поступают из налоговых органов на местах в управлении учета и анализа МНС. Но чтобы выделить данные о лицах, которые в 2019-2020 годах уплачивали арендную плату или земельный налог с повышающими (понижающими) коэффициентами от местных исполкомов, нужно индивидуально перебрать все поданные сведения об этих платежах. А этого никто делать не станет.





По оценке Госкомимущества, в целом повышение арендной платы за земельные участки, находящиеся в госсобственности, не должно серьезно отразиться на деятельности субъектов хозяйствования, нуждающихся в поддержке в связи с пандемией COVID-19. Напротив, благодаря принятию указов № 143 и №160 в текущем году для юридических лиц размеры ежегодной арендной платы уменьшились по сравнению с 2019-м.





Косвенно о масштабах «налоговой» помощи можно судить по заявлениям чиновников. Так, по словам премьер-министра Романа Головченко, около 36 тыс. субъектов хозяйствования получили налоговые льготы и преференции по указу № 143 на общую сумму более 31 млн рублей. Кроме того, «на местах принято более 6 тыс. решений о предоставлении арендных каникул» на общую сумму 25 млн рублей.





Но налоги, по которым организациям, занятым в сферах деятельности, признанных пострадавшими от эпидемиологической ситуации, на полгода предоставлена отсрочка, придется в рассрочку возвращать в четвертом квартале, напоминает экономист Леонид Фридкин. Так что щедрость государства в основном возвратная. Что касается указа № 160, то его нормы на практике почему-то применяются очень избирательно.





Например, Бобруйский горсовет решением от 26.06.2020 № 21-1 ввел на второй-третий кварталы понижающий коэффициент 0,75 к налогам на недвижимость и земельному налогу для гостиниц (с числом место свыше 100), туроператоров, грузоперевозчиков и банкротов, а для коммунальных служб, занимающихся водопроводом и канализацией, — коэффициента 0,001. Бобруйский райсовет решением от 09.07.2020 № 28-3 ввел коэффициент 0,75 для всех гостиниц. В то же время Бобруйский райисполком решением от 06.07.2020 № 15-5 вдвое увеличивает размер ежегодной арендной платы за земельные участки — но уже для всех, кому они предоставлены. И на весь год. При этом оба решения вступают в силу задним числом, только первое и второе — с 1 апреля, а третье — с 1 января текущего года.





В Молодечно арендная плата за землю для жилых и рекреационных зон увеличена в 1,5 раза, а для остальных — в 2 раза. Не увеличена арендная плата для организаций, к которым ранее решили не применять повышающие коэффициенты к ставкам земельного налога. Не стали увеличивать аренду за землю льготникам по указу № 143 в Вилейском и Минском районах, в Любаньском — комбинатам бытового обслуживания, ЖКХ и сельхозорганизациям.





В ряде районов и городов удвоили арендную плату за землю всем, но кое-кому сократили вдвое. Например, в Бресте — на период проведения проектно-изыскательских работ и строительства объектов, в Славгородском районе — организациям потребкооперации, в Витебске — для общественных организаций ветеранов боевых действий, госорганизаций и организаций с долей государства свыше 65%, находящихся в санации, а также городским коммунальным организациям торговли, занимающимся заготовкой и хранением сельхозпродукции. Такое у нас равенство форм собственности.





Получается, что, рапортуя о размере поддержки бизнеса в кризис, чиновники скромно умалчивают, что государство одной рукой помогает некоторым субъектам хозяйствования, а другой — увеличивает налоговую нагрузку на всех остальных, считает Леонид Фридкин. Так что о конкуренции и равных условиях хозяйствования лучше не вспоминать.







