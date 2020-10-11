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В Литве проходят парламентские выборы

11.10.2020 10:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Голосование на избирательных участках началось в 7 часов утра и завершится в 20 часов. Избирателей приглашают приходить с масками, закрывающими нос и рот, приносить с собой ручку для письма, тем, у кого не будет средств защиты и письменных принадлежностей, они будут выданы на месте

На четырехлетний срок полномочий избирается 141 парламентарий: 70 – по партийным спискам и 71 – в одномандатных округах. Списки кандидатов выдвинули 17 партий, коалиций нет. 

В избирательные списки, утвержденные Главной избирательной комиссией, внесены 2 млн 449 тыс. 683 гражданина, обладающих правом голоса. На этих выборах впервые был сформирован отдельный избирательный округ для зарубежных литовцев. Это было сделано с учетом большого числа голосовавших за границей на последних выборах. В многомандатном округе мандаты получают партии, которые наберут не менее 5% голосов участвовавших в выборах избирателей. Второй тур выборов состоится 25 октября. В нем в одномандатных округах будут соперничать два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре. 
Сейм нового созыва обычно собирается на первое заседание в середине ноября, пишет ru.delfi.lt
 
 
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Голосование на избирательных участках началось в 7 часов утра и завершится в 20 часов. Избирателей приглашают приходить с масками, закрывающими нос и рот, приносить...
 
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