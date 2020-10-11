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Колесникова написала заявление в Минюст о давлении на ее адвоката
Источник материала: Партизан
Член президиума Координационного совета Мария Колесникова подготовила заявление в Минюст по поводу давления на ее адвокатов и угрозы остаться без защиты, пишет
Как пояснила адвокат Людмила Казак, заявление уже передано в спецчасть Жодинской тюрьмы № 8 для отправки в Минюст.
Казак также сообщила, что второй защитник Колесниковой — Александр Пыльченко получил уведомление из Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности при Минюсте. В отношении его будут рассматривать вопрос о прекращении действия лицензии.
Колесникова считает, что намерение лишить Пыльченко лицензии — нарушение ее права на защиту. Она предполагает, что в конечном итоге может оказаться без адвокатов вообще, что и отметила в заявлении в Минюст.
Как сообщалось, адвокат Пыльченко известен как защитник Виктора Бабарико и Марии Колесниковой.
Ранее были арестованы известные юристы Лилия Власова и Максим Знак, оказывавшие юридические услуги оппозиционным политикам и являющиеся членами Координационного совета. Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак задерживалась правоохранителями и была оштрафована.
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Член президиума Координационного совета Мария Колесникова подготовила заявление в Минюст по поводу давления на ее адвокатов и угрозы остаться без защиты,...
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