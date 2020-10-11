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Ураган Дельта ударил по побережью США

11.10.2020 10:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Менее чем за 12 часов на юго-западе американского штата Луизиана выпало почти 45 сантиметров осадков.

На юг США обрушился ураган Дельта. Основной удар пришелся на побережье Мексиканского залива в районе штата Луизиана, сообщает Голос Америки.

Отмечается, что удар стихии пришелся почти на тот же район, где шесть недель назад свирепствовал ураган Лаура. Менее чем за 12 часов на юго-западе Луизианы выпало почти 45 сантиметров осадков.

Национальный центр ураганов США сообщил, что Дельта ослаб до тропического шторма, принесшего «проливные дожди на большую часть Луизианы» и ветер, доходящий до 95 км/ч.

По данным СМИ, в отдельных районах наблюдаются затопления, повалены линии электропередач.



Как прогнозируют синоптики, Дельта проследует по территории центральной и северо-восточной Луизианы и в воскресенье доберется до штатов Миссисипи и Теннесси. Ожидается, что к тому времени ураган превратится в тропическую депрессию.

Ранее ураган Дельта нанес удар по полуострову Юкатан в Мексике. Из штатов Кинтана-Роо и Юкатан были эвакуированы почти 40 тысяч человек, более 260 тысяч человек остались без света.

Также стало известно, что у метеорологов США закончились имена для ураганов. В 2020 году их оказалось слишком много.

Дельта стал десятым ураганом за этот сезон в континентальной части США. Это рекордное число. Предыдущий рекорд – девять ураганов за сезон – был установлен в 1916 году.
 
 
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Менее чем за 12 часов на юго-западе американского штата Луизиана выпало почти 45 сантиметров осадков.
 
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