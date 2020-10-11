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В Беларуси расширили список болезней, при которых дают бесплатные лекарства

11.10.2020 10:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси расширили список болезней, при которых полагаются бесплатные лекарства, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.





Правительство приняло постановление N587 "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2007 г. No 1650 О некоторых вопросах бесплатного и льготного обеспечения лекарственными средствами и перевязочными материалами отдельных категорий граждан".

В перечень были внесены гликогинозы и врожденный ихтиоз. Сейчас в нем содержится более 100 названий заболеваний, при которых больным выдаются бесплатные лекарства.

Также были внесены изменения в форму рецепта врача для выписки лекарственных средств на льготных условиях, в том числе бесплатно. Был изменен вариант указания срока действия рецепта с 2 месяцев на 60 дней.

Новая редакция документа вступает в силу 20 ноября.
 
 
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В Беларуси расширили список болезней, при которых полагаются бесплатные лекарства, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
 
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